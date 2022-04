Tecnologia Elon Musk desiste de entrar para conselho do Twitter

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Musk se tornou o maior acionista da rede social após comprar uma participação de 9,2% da companhia. (Foto: Reprodução)

Elon Musk decidiu não se juntar ao conselho de administração do Twitter. O anúncio foi feito pelo CEO da rede social, Parag Agrawal, na madrugada dessa segunda-feira (11). As ações da companhia apresentavam queda no pré-mercado da Nasdaq, em Nova York, por conta do comunicado.

Musk, que se tornou o maior acionista da rede social após comprar uma participação de 9,2% na companhia, havia acertado sua entrada no grupo que lidera o Twitter na última semana.

Nos termos acertados, o dono da Tesla e da SpaceX poderia alcançar, no máximo, uma participação de 14,9% na empresa enquanto membro do conselho.

“Nós estávamos animados em trabalhar [com Musk] e sabíamos dos riscos”, escreveu Agrawal, em mensagem no Twitter. Ele afirma que oferecer a posição a Musk, sendo seu maior acionista, foi uma decisão pensando nos melhores interesses da companhia.

O executivo não deu detalhes sobre a decisão que levou Musk a não entrar mais no conselho, destacando apenas que sua indicação se tornaria oficial na última sexta-feira (8) após uma verificação de antecedentes do empresário.

“Nós valorizamos e sempre vamos valorizar a contribuição dos nossos acionistas estejam eles no conselho ou não. Elon é o nosso maior acionista e continuaremos abertos aos seus conselhos”, comentou Agrawal.

No sábado (9), Musk usou sua conta no Twitter para provocar a companhia. O empresário perguntou aos seus mais de 83 milhões de seguidores se a rede social estava morrendo, apontando que as contas mais seguidas raramente se manifestam.

Ele também criticou o modelo do Twitter Blue, o serviço pago que a companhia lançou recentemente.

