Wilson Barufaldi (ao centro), fundador do Escritório, comemorou a data com familiares, amigos e clientes de várias regiões do país. Foto: Karen Barboza Foto: Karen Barboza

Em celebração aos 50 anos de atuação do Escritório Barufaldi de Advogados, foi lançado, na noite desta quinta-feira (26), o livro “Estudos de Direito para Famílias Empresárias”. O palco do evento foi o Salão Solar do Marquês, no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A noite foi coordenada pelos advogados Alexandre Barufaldi, Cristiano Barufaldi e Luís Fernando Barufaldi.

Publicada pela editora Livraria do Advogado, o livro contém 256 páginas que abordam questões atuais oferecendo uma leitura essencial para advogados e empresários que buscam entender as nuances legais de suas atividades. Além disso, a obra reúne uma seleção de artigos que exemplificam a aplicação prática do conhecimento jurídico em diferentes áreas do direito, com foco nas necessidades das famílias empresariais.

“Estamos emocionados e seremos eternamente agradecidos pelas homenagens que recebemos e estamos recebendo pelos 50 anos da Barufaldi Advogados e pela publicação do livro comemorativo. Tocou-nos profundamente a presença de tantos amigos e amigas – Advogados, Contadores, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Médicos, Agropecuaristas, clientes, parceiros etc, de várias partes do estado e país”, agradeceu Wilson Barufaldi, fundador da empresa.

Como temas centrais, o livro traz o direito civil, empresarial, tributário e agrário, refletindo as principais frentes de atuação dos autores. A proposta da obra é cada capítulo trazer estratégias criativas e personalizadas, sempre contemplando os aspectos subjetivos de cada situação. A experiência e os métodos aplicados pelos autores, resultando em soluções personalizadas e fundamentadas no ordenamento jurídico para problemas concretos também são apresentados.

O Escritório Barulfadi começou em uma pequena sede no município de Ibirubá(RS), pelo casal de advogados Wilson Barufaldi e Sônia Roesler Barufaldi. Desde o começo, o objetivo dos fundadores foi de oferecer um atendimento próximo e acolhedor, junto a uma atuação jurídica ágil, segura e atualizada.

