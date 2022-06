Inter Ex-jogador D’Alessandro é condecorado com a Medalha do Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Ídolo do Inter recebeu a homenagem no fim da manhã desta terça-feira. Foto: Joaquim Moura / Agência ALRS Foto: Joaquim Moura / Agência ALRS

No final da manhã desta terça-feira (14), o ex-jogador do Sport Club Internacional Andrés D’Alessandro foi condecorado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta homenagem concedida pelo Parlamento gaúcho, por sua carreira futebolística e atuação benemerente junto à população gaúcha. A distinção foi proposta pelo deputado Juvir Costella (MDB), e entregue pelo deputado e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT). A cerimônia foi realizada no Teatro Dante Barone do Palácio Farroupilha.

Nascido em Buenos Aires e naturalizado brasileiro, D’Alessandro atuou por 14 anos pelo Sport Club Internacional, de Porto Alegre. Foi o criador do Projeto Lance de Craque, uma ação para entidades carentes do Rio Grande do Sul, e é embaixador para a América Latina do Instituto do Câncer Infantil.

O deputado Juvir Costella relatou que acompanhou de perto a carreira do homenageado, apesar de ser torcedor gremista. “Mas isso não tem a mínima importância, pois D’Alessandro, o homem, o cidadão que adotou o Rio Grande do Sul e Porto Alegre para viver com a família, fez e faz muito pelo nosso estado, muito além do futebol”, explicou. O parlamentar descreveu a carreira de duas décadas do jogador, destacando as conquistas e o reconhecimenmto recebido pela mídia especializada e pela torcida colorada.

Juvir Costella salientou que D’Alessandro deixará saudade dentro das quatro linhas, mas que fora delas também faz atuações brilhantes. “O Lance de Craque é uma linda iniciativa deste grande ser humano que recebe hoje aqui a maior honraria do parlamento gaúcho. Já foram toneladas de alimentos arrecadados para quem mais precisa”. O deputado mencionou ainda a atuação do craque como embaixador do Instituto do Câncer Infantil para toda a América Latina. O Instituto assiste crianças e adolescentes com câncer há 30 anos. “D’Ale, como é carinhosamente chamado, se tornou uma referência também na área social”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, também expressou admiração pela trajetória do ex-jogador. “Especialmente porque fora dos gramados continua fazendo muitos gols. Que sua determinação e solidariedade sejam um exemplo a ser seguido por todos, gremistas e colorados”.

Ao agradecer a homenagem, Andrés D’Alessandro declarou sentir-se com o dever cumprido por divulgar valores sociais e deixar isso como legado para a sociedade gaúcha. “A medalha do Mérito Farroupilha é, sobretudo, uma distinção a todos que acreditaram em uma ideia para transformar vidas, e a todos que confiaram no propósito de fazer mais pelo próximo, de fazer o máximo por quem não tem o mínimo”, resumiu.

Curriculo

Andrés Nicolás D’Alessandro, 41 anos, nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 15 de abril de 1981. Naturalizado brasileiro, foi jogador do Sport Club Internacional por 14 anos e atuou em 529 partidas pelo clube gaúcho. Fora dos gramados, D´Ale, como é conhecido, sempre teve uma grande preocupação com questões sociais. O ex-atleta lidera o Projeto Lance de Craque, uma ação para entidades carentes do Rio Grande do Sul. Em 2019, foram doados mais de R$ 400 mil a entidades. Em seis anos, o evento já distribuiu mais de R$ 3 milhões de reais para entidades sociais.

Presenças

Assistiram à homenagem o secretário-adjunto de Esportes e Lazer, do Estado, Bruno Ortiz Prto; a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeira Nogueira; o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL); o representante do Ministério Público gaúcho, Julio Pereita da Silva; o presidente do Sport Club Internacional, Alessandro Barcellos; ex-presidentes, familiares do jogador, dirigentes e torcedores do clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

