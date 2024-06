Acontece Famurs solicita prorrogação no prazo para cadastro do Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

O presidente da federação, Marcelo Arruda, solicitou acréscimo de 10 dias corridos. Foto: Guilherme Pedrotti Foto: Guilherme Pedrotti

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), através do presidente e prefeito do município de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, oficializou nesta segunda-feira (24) solicitação ao Governo Federal, com vistas a aumentar o prazo para que as prefeituras realizem o cadastro da população no Auxílio Reconstrução.

A data limite para realização do cadastramento por parte dos municípios se encerra na próxima terça-feira (25). Conforme Arruda, a federação segue reforçando individualmente junto a cada município e nas redes sociais da entidade a necessidade do cadastramento, bem como o lembrete de data final para que não percam o prazo, caso se encaixem nos requisitos exigidos.

No entanto, há um número de municípios que ainda não realizaram o cadastro. Dessa forma, o presidente da Famurs solicitou uma prorrogação de 10 dias corridos no prazo de cadastramento. Assim, é possível que os municípios possam revisar os dados, identificar com exatidão as famílias atingidas, corrigir divergências dos sistemas ou erros e garantir que todos os cidadãos gaúchos tenham acesso ao Auxílio Reconstrução.

O líder municipalista Marcelo Arruda também enfatiza que está na expectativa do apoio do ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, em prol do atendimento da solicitação.

