Tecnologia Fone do futuro pode identificar você pelo formato da orelha

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pedido de patente feito pela Apple também propõe identificar usuário pelo seu jeito de andar. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple ingressou com um pedido de patente de um fone de ouvido que identifica o usuário pelo formato do canal auditivo. Também é possível que os AirPods do futuro consigam conferir a identidade do proprietário analisando seu padrão de caminhada, além de incluir biometrias já consagradas, como o Face ID e o Touch ID.

O pedido foi protocolado no US Patent & Trademark Office, escritório oficial de patentes do governo americano. Cabe notar que não há data de previsão para lançamento da tecnologia, que pode até mesmo nunca sair do papel.

O sistema de biometria pelo formato da orelha empregaria sinais ultrassônicos para mapear o relevo do canal auditivo, como uma espécie de sonar.

“Várias características do ouvido do usuário fornecem um eco do sinal ultrassônico que é exclusivo ao usuário. Variações na superfície do canal auditivo do usuário podem fazer com que o sinal ultrassônico seja refletido na superfície e gere um eco com uma assinatura que está associado ao usuário”, explica o pedido de patente.

No caso da identificação biométrica por meio da caminhada, a ideia da Apple é usar o sensor de movimento do iPhone ou do Apple Watch para armazenar informações como ritmo de caminhada, passada etc. Esses dados seriam comparados com uma marcha de referência, que identificaria o dono dos fones.

Em seu pedido de patente, a Apple destaca que os fones de ouvido são usados conectados a outros eletrônicos, principalmente celulares. Apesar disso, os acessórios atuais não possuem sistemas de autenticação que garantam que eles estejam sendo usados pelo dono do smartphone.

Essa característica abre uma grande brecha para roubo de dados. Isso porque qualquer pessoa pode conectar um fone de ouvido ao celular e, por meio de comandos de voz, pedir para a Siri ler suas mensagens, por exemplo. Cabe notar que a situação se aplica a qualquer assistente de voz, como a Google Assistente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia