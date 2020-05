Colunistas Globo terá que trabalhar a troca de público na mudança de suas novelas

Por Flávio Ricco | 18 de Maio de 2020

“Amor de Mãe tem sua reestreia prevista para o final de setembro. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um dos muitos desafios que a Globo terá pela frente, na retomada dos seus trabalhos, certamente se dará na faixa das 21h, com o fim de “Fina Estampa” e a estreia de “Amor de Mãe”.

As duas não se parecem em nada. Ao contrário.

Enquanto a trama de Aguinaldo Silva vai mais pelo lado comédia e está apoiada em situações que fogem de qualquer realidade, a novela de Manuela Dias usa de caminhos e pesos completamente diferentes.

Os dramas colocados desde o começo e deixados em suspense na interrupção da sua primeira fase passam a certeza que assim será até o seu último capítulo.

Como se não bastasse, a autora já declarou que a pandemia do Covid-19, como novo componente, também será abordado por meio do personagem de Vladimir Brichta.

“Amor de Mãe”, a primeira da fila, no momento das gravações voltarem à sua rotina normal, tem sua reestreia prevista para o final de setembro. Mas desde já essa troca de produções cria uma certa expectativa. É como tirar um público da sala e colocar outro.

TV Tudo

Tentando se organizar

A dramaturgia da Globo, dirigida por Silvio de Abreu, tem procurado tomar algumas medidas possíveis.

Entre elas, deixar sempre aberta a linha com seus autores. No final da semana passada, a conversa foi com o pessoal de “Malhação: Transformação”. Tudo online.

Destoa

A mesma impressão de lá de trás se reforça agora: “Fina Estampa” poderia muito bem passar sem os crimes da Tereza Cristina, Christiane Torloni, entre eles, um assassinato.

Parece que não combina.

Craque

Camila Bonfim é, sem dúvida, um dos grandes nomes do jornalismo da TV Globo. E não é de agora.

No gravado ou ao vivo, estúdio da GloboNews, ou fora, entradas no “Jornal Nacional”, sempre se destacam a sua segurança e objetividade.

Fechando a grade

A rádio Bandeirantes, com José Luiz Datena de volta e o Neto, como comentarista e apresentador de um programa diário das 12h às 13h, também terá Joel Datena, a partir de 1º de junho.

Mesmo nome do programa da TV, “Bora Brasil”.

Pesquisa

Existem resultados bem curiosos de uma pesquisa que o Kantar/Ibope realizou sobre a vida na quarentena.

Nas mídias sociais, com 45%, os brasileiros têm procurado fazer piadas sobre o assunto, seguido por 32% de preocupações com o coronavírus. Medo, atualização do noticiário e cancelamento de eventos, além de outros também são citados.

Outro dado

Ainda sobre essa mesma pesquisa, uma situação similar no futuro, a maioria, com 48%, está muito preocupada e 35%, preocupada.

Mas tem 12% apenas um pouco e outros 5% nenhum um pouco preocupados.

Ponto 1

Taís Araujo vai aparecer em quase todos os capítulos da segunda temporada da série “Aruanas”, como Verônica, uma advogada que luta para defender o meio ambiente.

Mas como isso será possível, se as gravações vão correr praticamente em paralelo com os trabalhos de “Amor de Mãe”?

Ponto 2

Para tornar possível a presença da Taís, a dramaturgia da Globo pretende que as duas produções, “Aruanas” e “Amor de Mãe”, conversem e se acertem.

Juntas superem as dificuldades e encontrem soluções.

Online

Fenômeno da internet, Carlinhos Maia conversou com Luciana Gimenez diretamente de sua casa, em Alagoas. O humorista, acompanhado do marido, Lucas, contou que a criatividade “foi quase para o ralo” durante a quarentena. “Precisei me reinventar.” A entrevista vai ao ar terça, no Luciana By Night, às 23h30.

Bate – Rebate

· Um dos raros programas esportivos do estúdio e ao vivo, nesta segunda, no SporTV, tem o “Bem, Amigos!”, com apresentação de Cleber Machado.

· Amanhã, terça, na Cultura FM, o programa “Oito em Ponto”, às 8h, apresentado por Serguei Cobra, terá Nilton Travesso como entrevistado…

·… Nilton, 86 anos na quarta, é a própria história da televisão brasileira, que em setembro irá comemorar o seu 70º aniversário.

· O canal Viva, do Grupo Globo, comemora nesta segunda-feira(18) dez anos de existência. Um acerto…

· … Hoje, é um dos líderes de audiência da nossa televisão paga.

· Na Record, admite-se, o tempo está jogando contra “A Fazenda”…

· … A ideia é tornar possível a sua realização ainda este ano…

· … Mas é uma estreia que não pode passar de setembro, até para não coincidir com as festas de fim de ano…

· … E também para evitar o risco de concorrência com o próximo “BBB”.

C´est fini

A “Praça”(SBT), mesmo em tempo de reprise, continua muito à frente da Record e próxima da Globo, de acordo com dados do Kantar Ibope em abril. PNT – Praça: 8,1, Record 2,8, e Globo 11,1.

Grande São Paulo – Praça: 9,6, Record 3,6, e Globo 12,3. RJ – Praça: 9,6, Record 2,4, e Globo 13,1.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

