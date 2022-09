Futebol Golaço do PSG! Neymar dá passe sensacional, e Mbappé manda a bomba de primeira em vitória sobre a Juventus

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Craque brasileiro mandou por cobertura para o atacante francês abrir o placar contra a Juventus. (Foto: Reprodução/Twitter)

Nesta terça-feira (6), o PSG (Paris Saint-Germain) deu o pontapé inicial na disputa da Liga dos Campeões. A equipe de Galtier enfrentou a Juventus, no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Com dois de Mbappé, a equipe de Paris venceu por 2 a 1.

O PSG demorou pouco menos de cinco minutos para abrir o placar. E foi um golaço: Neymar deu umpasse sensacional, por cobertura, e Mbappé emendou de primeira para o fundo da rede.

Com este resultado, o PSG fica na liderança do grupo H com três pontos somados. Pela segunda rodada da Champios League, as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. A equipe de Paris duela com o Maccabi Haifa, fora de casa, às 16 horas (de Brasília). Enquanto isso, a Juventus enfrenta o Benfica, no mesmo horário, no Allianz Stadium.

Logo no início do jogo a dupla Neymar e Mbappé mostrou que não ia facilitar para os adversários. Aos cinco minutos, o francês tocou para o camisa 10 e recebeu de volta, de cavadinha. Sem deixar a bola cair, o camisa 7 mandou para o fundo do gol.

A Juve respondeu aos 18 minutos e viu Donnarumma fazer um milagre. Cuadrado cruzou na área e encontrou Milik, que cabeceou para ótima defesa do goleiro italiano. Na sequência, o PSG não desperdiçou mais uma chance e ampliou o placar aos 22. Hakimi recebeu na área e tocou no meio para Mbappé marcar mais um.

Na volta para o segundo tempo, Neymar quase fez o terceiro, mas o chute do camisa 10 saiu fraco e Perin fez a defesa tranquila. Pouco depois, Mbappé recebeu pela direita, teve a chance de tocar para Nrymar, mas preferiu finalizar e perdue a oportunidade de ampliar.

A Juve, sem desistir, chegou bem em lance após cobrança de escanteio e diminuiu. Kostic cruzou na área e McKennie subiu de cabeça para marcar. Sem deixar se intimidar pelo gol, aos 18 minutos, Messi recebeu de Neymar e deu bom passe para Mbappé, que finalizou para fora. Na reta final, Locatelli ainda tentou o empate, mas parou na defesa. Já perto dos acréscimos, por pouco Neymar não deixou o dele. O brasileiro viu Perin evitar o gol.

Benfica x Maccabi Haifa

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica também venceu na estreia da Liga dos Campeões. A equipe portuguesa venceu o Maccabi Haifa por 2 a 0.

Os portugueses conseguiram abrir o placar apenas no segundo tempo. Aos cinco minutos, Grimaldo cruzou na área e encontrou Rafa Silva, que mandou para a rede. No embalo, quatro minutos depois, Grimaldo deixou o dele e fez o segundo do Benfica no jogo. As informações são do site Lance.

