Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite nomeia novo reitor da Uergs

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

O mandato de reitor na universidade é de quatro anos. Foto: Divulgação/Uergs O mandato de reitor na universidade é de quatro anos. (Foto: Divulgação/Uergs) Foto: Divulgação/Uergs

O governador Eduardo Leite nomeou, em ato publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (14), o professor Leonardo Alvim Beroldt da Silva e a professora Rochele da Silva Santaiana para exercerem, respectivamente, os cargos de reitor e de vice-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). O mandato é de quatro anos. A professora Sandra Monteiro Lemos foi exonerada do cargo de reitora temporária.

A decisão vem após o Conselho Superior Universitário (Consun) da Uergs homologar, em 30 de abril, o resultado final da eleição para reitor e vice-reitor da universidade, de acordo com a retificação do Edital 016/2022, publicada em agosto do ano passado.

A eleição para a escolha do reitor e vice-reitor da Uergs ocorreu em agosto de 2022. Em setembro, a Comissão Eleitoral da Uergs (Ceuergs) chegou a publicar o edital com o resultado final que declarava a Chapa 1, composta por Luciano Andreatta e Danni Maisa da Silva, vencedora do pleito. Porém, a Chapa 2, de Leonardo e Rochele, entrou com recurso, pois o edital que regulamenta as eleições prevê um fator de ajuste que não havia sido aplicado no cômputo dos votos.

A Ceuergs indeferiu o recurso, o Consun manteve o indeferimento, e o caso foi levado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que determinou a retomada do processo eleitoral para a homologação do resultado apurado com a aplicação do fator de ajuste.

2024-06-14