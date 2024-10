Grêmio Grêmio continua trabalhos com foco no jogo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

22 de outubro de 2024

O Grêmio recebe o Atlético-GO, na Arena, no próximo sábado Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio recebe o Atlético-GO, na Arena, no próximo sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (22), o Grêmio deu continuidade na semana de treinos que antecipa o jogo contra o Atlético-GO que acontece no próximo sábado (26), às 16h30min, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos se iniciaram na academia com trabalhos físicos. Já no gramado, o treino começou com duelos “1 contra 1”, onde o atleta precisava vencer a marcação e colocar a bola num pequeno arco no fundo de campo.

Após aquecimento, o técnico Renato Portaluppi dividiu o elenco em quatro times que duelavam alternadamente em uma das metades do campo, trabalhando com toques na bola limitados.

O grupo retorna aos trabalhos já na quarta-feira (23), no CT Luiz Carvalho, para dar continuidade as atividades.

