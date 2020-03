Grêmio Grêmio divulga abertura da venda de ingressos para o clássico Grenal na Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Está disponível a partir desta quinta-feira (5), a venda de ingressos para o clássico Grenal da Copa Libertadores. A partida ocorre na próxima quinta-feira (12), na Arena, pela primeira vez na competição sul-americana. A partir das 14h, os sócios torcedores do tricolor poderão aquirir as entradas pelo site da Arena.

Confira a definição das vendas:

05/03 às 14h – Abertura de vendas para sócios torcedores no site

06/03 às 14h – Abertura de vendas para sócios infantis no site

07/03 às 14h – Abertura de vendas para demais sócios e público em geral no site

A compra pode ser realizada pelo site www.arenapoa.com.br. As bilheterias da Arena abrem na terça-feira, 10 de março e quarta-feira, 11 de março, conforme horários. Lembrando que a bilheteria da Arena não abre no dia do jogo em virtude do regulamento da competição. Camarotes compartilhados: valores a partir de R$ 300,00 por pessoa.

Valores dos ingressos:

Ingressos para a torcida do Inter

A torcida visitante deve adquirir ingresso diretamente na bilheteria do Estádio Beira-Rio. Informações do horário de funcionamento da bilheteria do Beira-Rio serão publicadas no site do clube.

Clássico sem torcida mista

Pela primeira vez, em cinco anos, não haverá torcida mista no clássico. Entre as explicações, a baixa comercialização para o setor nos últimos clássicos culminou para a não disponibilização para este Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

