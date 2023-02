Futebol Grêmio segue preparação para jogo contra o Juventude

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

O foco está no duelo desta semana, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A terça-feira foi de treinamento intenso para o time do Grêmio. O foco está no duelo desta semana, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (9), pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O treino técnico foi dividido em duas partes. Na primeira, os atletas foram divididos em cinco grupos posicionados em locais diferentes do campo e com troca de passes. Já na segunda parte do trabalho técnico três equipes se enfrentaram, com o objetivo de aprimorar movimentação, pressão na bola e acertos de passes.

Renato já declarou estar insatisfeito com o sistema tático implementado para o Grêmio. Novas mudanças não estão descartadas para as próximas rodadas do Gauchão.

Nas duas últimas partidas, nas vitórias sobre Esportivo e Aimoré, o treinador passou a usar o que deve ser o mais próximo do time ideal. A novidade foi a entrada de Franco Cristaldo, uma das principais contratações do clube para 2023.

Em seis compromissos até o momento, o comandante gremista utilizou 25 jogadores e nunca repetiu a escalação. Mesmo com variações, porém, o time segue a linha de um esquema com três meio-campistas, dois jogadores deslocados nas extremas e o centroavante.

O plantel gremista volta a treinar nessa quarta-feira, último trabalho antes do confronto com o time da Serra, na quinta. A delegação treina, almoça no CT e segue viagem para Caxias do Sul.

