Grêmio Grêmio tenta não igualar maior série de derrotas em Grenais desde 2009

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Após derrota nos últimos três clássicos grenais, Grêmio busca vitória para permanecer longe da parte de baixo da tabela Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após derrota nos últimos três Gre-Nais, Grêmio busca vitória para permanecer longe da parte de baixo da tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio, que perdeu todos os clássicos contra o Inter que disputou esse ano, um pelo Campeonato Gaúcho e outro pelo Campeonato Brasileiro, busca não igualar maior sequência de derrotas para o rival em 15 anos.

Contando o último Gre-Nal de 2023, o Grêmio está com três derrotas seguidas para o Colorado, feito que ocorreu a última vez em 2014. Caso o Tricolor saia derrotado do clássico do próximo sábado (19), se igualará a 2008 2 2009, onde, entre esses anos, perdeu quatro partidas seguidas para o rival.

Apesar de domínio do clássico durante o período de março de 2019 a setembro de 2020, onde disputou 11 partidas e obteve seis vitórias e cinco empates, o Grêmio tem enfrentado problemas nos confrontos recentes com o Inter.

O Gre-Nal de número 443 será no Beira Rio, no próximo sábado (19), às 16h. O Tricolor ocupa a 11° posição da tabela, com 35 pontos, com seis de vantagem para o primeiro clube da zona de rebaixamento. Já seu adversário na rodada está em sexto lugar no Campeonato, com 46 pontos, e busca manter sequência invicta de Roger Machado na competição.

