Grêmio Há mais de três meses sem jogos, elenco do Grêmio segue realizando treinos físicos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Jogadores já estão na oitava semana de treinos Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Enquanto aguarda pelo retorno das competições, o Grêmio segue com a realização de treinos físicos no CT Luiz Carvalho. Com Porto Alegre classificada com a bandeira vermelha, fica ainda proibido a prática de coletivos. A última partida foi ainda em 15 de março, na vitória sobre o São Luiz, na Arena.

Seguindo os protocolos médicos, os jogadores seguem trabalhando em pequenos grupos. Nesta oitava semana de atividades, os treinos tiveram foco na resistência física, Nesta quinta-feira, enquanto um dos atletas ficava preso à estrutura de ferro que cerca o campo por uma borracha amarrada na cintura – aplicando resistência no movimento de progressão e obrigando o jogador a fazer força no momento de retorno, de costas – o companheiro de atividade jogava a bola para a realização de movimentos técnicos, tais como domínio, chutes com as duas pernas e cabeceios.

Posteriormente, os atletas também fizeram movimentos de corrida, contra a resistência imposta pelo equipamento. Por fim, em complemento, condução de bola.

A programação de treinos segue nesta quinta-feira e também na sexta-feira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

