Mundo Hamas liberta 4 militares israelenses em acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A libertação da segunda leva de reféns do grupo terrorista foi anunciada pelo grupo Hamas na segunda-feira (20). Foto: Reprodução de vídeo A libertação da segunda leva de reféns do grupo terrorista foi anunciada pelo grupo Hamas na segunda-feira (20). (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo terrorista Hamas libertou na manhã deste sábado (25), por volta das 6h, pelo horário de Brasília, quatro reféns israelenses como parte acordo de cessar-fogo de Gaza

As quatro militares israelenses foram levadas até um palco na Cidade de Gaza, no meio de uma multidão de palestinos e cercadas por dezenas de homens armados do Hamas. Elas acenaram e sorriram antes de serem levadas para os veículos da Cruz Vermelha. Minutos depois, autoridades israelenses informaram já estar com elas.

A libertação da segunda leva de reféns do grupo terrorista foi anunciada pelo grupo Hamas na segunda-feira (20), confirmando a previsão feita no domingo (19) pelo porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari.

Ariev, Gilboa, Levy e Albag foram capturadas na base militar de Nahal Oz, que foi invadida por homens armados do Hamas nos ataques a Israel de 22 de outubro de 2022. Na ocasião, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e aproximadamente 250 feitas reféns.

Nos primeiros 42 dias de acordo de cessar-fogo, a previsão é que três a quatro reféns mantidos em Gaza sejam soltos a cada semana.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/hamas-liberta-4-militares-israelenses-em-acordo-de-cessar-fogo-na-faixa-de-gaza/

Hamas liberta 4 militares israelenses em acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza

2025-01-25