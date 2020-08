A secretária Arita, a reitora Lia e o deputado Hamm participaram da assinatura do termo aditivo que garantirá os recursos. (Foto: Ascom SES)

Emendas parlamentares beneficiam duas instituições de saúde. O Hospital Universitário da Urcamp (Centro Universitário da Região da Campanha), de Bagé, foi contemplado com R$ 765 mil para atendimento por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), e o Hospital de Caridade de Canguçu recebeu R$ 800 mil para a implantação de uma usina de geração fotovoltaica e aquisição de equipamentos e material permanente. As formalizações ocorreram nesta terça-feira (25).

Em reunião virtual, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a reitora da Urcamp, Lia Maria Herzer Quintana, assinaram um termo aditivo ao contrato da instituição com o governo do Estado, que garante o repasse dos recursos. O recurso foi destinado pelo deputado federal Afonso Hamm e pelo senador Luis Carlos Heinze. “O serviço que é prestado e a sua boa gestão fazem valer a pena cada centavo de recurso público repassado”, avaliou Arita.

“O Brasil é o único país do mundo que qualquer pessoa que adoecer pode ser atendida. O SUS é para todos”, acrescentou a reitora Lia. “Quem se beneficia é a comunidade mais carente.” Hamm disse que fica muito feliz por auxiliar uma importante instituição de saúde e de ensino. “Precisamos incentivar hospitais e lideranças sérias”, afirmou.

Canguçu

O convênio que garante o recurso para o Hospital de Caridade de Canguçu foi assinado por Arita e pela gestora administrativa da instituição, Miriam Lisiane Radtke Neutzling. O prefeito Vinicius Pegoraro também participou da reunião virtual. O dinheiro é proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Pereira.