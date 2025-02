Porto Alegre Hospital Santa Ana, em Porto Alegre, volta a funcionar com capacidade total de 191 leitos pelo SUS

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

A iniciativa busca aliviar a pressão sobre as emergências da Capital, que frequentemente absorvem pacientes de todo o Estado. Foto: PMPA/Divulgação

O Hospital Santa Ana, mantido pela Associação Educadora São Carlos (Aesc), retomou a operação de 33 leitos de retaguarda nesta terça-feira (4), completando a reabertura de 82 leitos após tratativas com a Prefeitura de Porto Alegre. Os primeiros 21 leitos clínicos entraram em operação no dia 6 de janeiro, seguidos pela reabertura de 28 leitos de saúde mental masculino no dia 17. Com isso, o hospital volta a operar com sua capacidade total de 191 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa busca aliviar a pressão sobre as emergências da Capital, que frequentemente absorvem pacientes de todo o Estado. Participaram de visita técnica à instituição o secretário-adjunto de Saúde, Cesar Sulzbach, a diretora Arlete Fante, o diretor-executivo corporativo da Aesc, João Baptista Feijó, o diretor médico da instituição, Antônio Carlos Gruber, o diretor-executivo do Hospital Mãe de Deus, Sandro de Freitas Junqueira, e a irmã Lucia Boniatti, conselheira da Aesc.

“A reabertura dos mais de 80 leitos é essencial para que seja possível continuar garantindo um atendimento de retaguarda eficiente no SUS em Porto Alegre, aliviando a sobrecarga nas emergências e assegurando o cuidado contínuo à população”, avaliou Sulzbach.

Retaguarda

“O Hospital Santa Ana atua como retaguarda para os hospitais da Capital que oferecem serviços de alta complexidade pelo SUS”, afirmou a Prefeitura. “Os pacientes atendidos são encaminhados por meio do Gerenciamento de Internações Hospitalares (Gerint), garantindo maior organização no fluxo e na assistência hospitalar.”

