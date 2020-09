Acontece Iniciativa do Sebrae em parceria com a Embrapa dá visibilidade aos pequenos produtores de orgânicos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

O Sebrae em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai fomentar a competitividade e o desenvolvimento sustentável de pequenos negócios agrícolas através do projeto “Produtos Agroalimentares Diferenciados” ou PADs. A iniciativa tem como objetivo dar mais visibilidade, incentivando o consumo de alimentos não convencionais, tais como orgânicos e agroecológicos (frutas, verduras e hortaliças). Também serão contemplados alimentos com qualidade diferenciada e tipicidade, como por exemplo um doce de umbu artesanal produzido no interior do nordeste brasileiro.

No momento, o PADs está sendo executado em três estados, que são: Alagoas, Sergipe e Pernambuco. O critério de escolha desses lugares se deu em razão do potencial gastronômico e turístico dessas regiões, além da carência de políticas públicas voltadas para inovação na agricultura.

O PADs vai coletar informações sobre a produção, distribuição e consumo dos alimentos, bem como a criação de ferramentas para conectar estes segmentos e dar maior visibilidade aos produtos. Após o levantamento, serão implementadas dinâmicas voltadas a promover maior conectividade e proximidade entre produção, mercado e consumo, considerando os diversos atores. Em termos de resultados, será organizado um banco de dados georreferenciados e integrados, criando um espaço para fortalecer redes de produção e consumo, na forma de mapas de oportunidades em plataformas digitais.

A analista da unidade de competitividade do Sebrae, Newman Costa, comentou que o mapeamento das informações irá possibilitar a realização de ações de estratégia e de inteligência, que irão motivar a inovação no agro brasileiro. “O PADs nos traz a oportunidade de rastrear e conhecer melhor a riqueza da nossa agricultura. O Brasil é referência mundial pela diversidade de alimentos produzidos, nesse contexto os pequenos negócios têm papel fundamental na garantia da segurança alimentar da população, na geração de emprego e no fortalecimento da economia”.

De acordo com o chefe geral da Embrapa Alimentos e Territórios, João Flávio, o projeto do PADs irá beneficiar os pequenos negócios ao facilitar a comunicação entre produtores e consumidores. “A parceria é extremamente positiva devido à complementaridade das duas instituições. A Embrapa de um lado gerando e aplicando conhecimento que possui e o Sebrae de outro proporcionando a conexão tão grande que tem com o mercado. Com essas duas frentes vamos alcançar o objetivo do projeto que é conectar os produtores de alimentos diferenciados com os consumidores e revendedores.

Ainda conforme Flávio, o projeto nasce em um contexto que cada vez mais as pessoas buscam alimentos através de aplicativos. A criação da plataforma digital do PADs, vai possibilitar que milhares de pessoas tenham acesso a alimentos especiais, com características de produção e regionalidade que os tornam únicos. “Sem dúvida, isso vai potencializar o crescimento dos pequenos negócios”, destacou o chefe geral da Embrapa Alimentos e Territórios.

