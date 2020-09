Acontece Inscrições abertas para Processo Seletivo Unificado para Residência Uni e Multiprofissional em Saúde

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

(Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado para Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde – PSU/RMS 2020. Os interessados têm até o dia 21 de outubro para realizarem a inscrição no site, onde também já é possível conferir o edital completo.

O concurso é realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Associação Catarinense de Medicina. Neste ano, o processo conta com oportunidades de Residência para profissionais das áreas da Saúde em instituições do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rondônia.

O candidato pode se inscrever para quantos programas e instituições que deseja concorrer e irá realizar prova única. A data provável de aplicação das provas é 22 de novembro de 2020. Mais informações podem ser consultadas, clicando aqui ou pelo telefone (51) 3320.1043 para Porto Alegre, e 0800 035 2000 para interior e outros Estados.

