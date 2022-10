Tecnologia Instagram começa a liberar no Brasil a visualização de “Reels” em grupo

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Os Reels em conjunto permitem reunir duas ou mais pessoas para assistir e comentar aos vídeos curtos (Foto: Alveni Lisboa/Canaltech)

O Instagram vai permitir que usuários assistam Reels em dupla ou em grupo. Sempre que você enviar um vídeo curto para um contato por mensagem direta, os dois poderão assistir ao conteúdo ao mesmo tempo — isso vale também para grupos com mais pessoas.

Ao entrar no Reels recebido por mensagem direta, uma faixa informativa aparecerá na parte superior da tela. Ali estará o nome da pessoa que enviou o conteúdo, um ícone de câmera e outro da pessoa com dois círculos em volta da cabeça.

Ao tocar neste último ícone, um pop-up surgirá na tela mostrando quem está assistindo no momento. Você poderá ativar a sua câmera e o seu microfone para conversar com todos que estiverem visualizando o vídeo.

A rede social começou a distribuir a funcionalidade para brasileiros na última semana. Quem está no bate-papo poderá ver quando você está assistindo e se juntar para ambos aproveitarem o conteúdo. Não está claro que o recurso é para todos, para alguns perfis selecionados ou para usuários da versão beta.

O recurso permite as pessoas organizem as chamadas watch party para assistirem a trailers, prévias e vídeos em geral com várias pessoas em simultâneo. Esta é uma atividade bem popular atualmente, pois permite que usuários reajam e comentem em tempo real.

Em alta

Assistir coisas em grupo está em alta desde a pandemia da covid, em 2020. As pessoas precisaram ficar isoladas em casa, mas começaram a montar grupos para assistir e comentarem novelas, filmes e séries à distância.

Muitas ferramentas foram criadas para possibilitar isso. O Amazon Prime Video, por exemplo, lançou o recurso nativo do app em julho de 2020. Foram liberadas até 100 pessoas assistindo ao mesmo conteúdo simultaneamente, com a possibilidade de interagir com todas usando emojis e um bate-papo tradicional.

Em setembro do ano passado, o Discord foi pelo mesmo caminho e começou a testar uma ferramenta similar integrada ao YouTube. A novidade teve propósito semelhante a extensões como Netflix Party.

