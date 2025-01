Inter Inter anuncia a contratação do lateral-esquerdo Ramon até o final de 2027

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Novo lateral-esquerdo do Colorado, Ramon Ramos Lima já conheceu a nova casa. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

O Inter anunciou nessa sexta-feira (31) ter chegado a um acordo com o Olympiacos FC, da Grécia, para a contratação definitiva do lateral-esquerdo Ramon. Aos 23 anos, o atleta assinou contrato com o Colorado até o final de 2027.

Ramon Ramos Lima iniciou sua carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu e do Flamengo. Profissionalizou-se no Flamengo, onde conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro de 2020 e o Campeonato Carioca em 2019, 2020 e 2021. Em 2022, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Posteriormente, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, e teve passagens por empréstimo no Espanyol, da Espanha, e no Cuiabá.

“Ramon é reconhecido por sua velocidade, capacidade de apoiar o ataque e solidez defensiva, características que contribuirão para fortalecer o elenco Colorado na temporada de 2025”, informou o clube gaúcho.

“Estou muito feliz de estar aqui no Inter. Quero agradecer ao Inter por acreditar no meu potencial. Fui muito bem recebido pelo staff, pela diretoria e pelos atletas. Espero o mais rápido possível estar apto para jogar e ajudar meus companheiros”, afirmou o novo reforço do Colorado.

Gauchão

Em outra frente, a preparação colorada para enfrentar o Avenida está na reta final no CT Parque Gigante. Na manhã dessa sexta-feira (31), a comissão orientou o penúltimo treinamento antes do duelo no estádio Beira-Rio.

A primeira parte do trabalho foi aberta para a imprensa. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas no gramado, primeiro de posse de bola em curto espaço, depois de construção ofensiva, com foco nas finalizações.

O grupo colorado volta a treinar na manhã deste sábado (1°), finalizando a preparação da equipe para enfrentar o Avenida. O confronto será neste domingo (2), às 20h30min, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

Inter anuncia a contratação do lateral-esquerdo Ramon até o final de 2027

2025-01-31