Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Foto: Divulgação/Internacional

O Inter anunciou na tarde desta sexta-feira (22) a renovação de contrato com mais dois jogadores formados nas categorias de base do clube. O zagueiro Roberto e o meio-campista Johnny estenderam seus vínculos com a equipe colorada até o fim de 2022. Os novos acordos fazem parte da estratégia do departamento de futebol de manter os jovens no clube para render ganhos técnicos e financeiros no futuro.

Mesmo sem data oficial para a retomada dos campeonatos, os clubes seguem seu planejamento anual buscando manter o calendário administrativo da melhor maneira possível. Contratos renovados ou não, compra, troca de jogadores e empréstimos, movimentam o mercado da bola nesse período de isolamento social. Além de ganhos técnicos e financeiros, através destas duas renovações, o clube também visa o futuro. Ou seja, quando o futebol voltar, o Inter terá com quem contar para realizar uma boa temporada.

Quem é Roberto?

Desde 2012 anos no Beira-Rio, Roberto está com 21 anos e atuou em 12 jogos com os profissionais. O zagueiro foi promovido da base para o grupo principal no início de 2019 para a disputa do Campeonato Gaúcho, sob o comando de Odair Helmann. “Motivo de muita alegria. Estou desde pequeno aqui. Fico muito feliz por mais esse voto de confiança. Me inspirava muitos nos jogadores que estão aqui, estar tendo essa experiência com eles é motivo de muito aprendizado”, comemorou o zagueiro em material divulgado pela assessoria do clube.

Quem é Johny?

Desde 2014 no Inter, Johnny tem 18 anos e atuou pela equipe principal colorada em sete oportunidades. Foi destaque e artilheiro do time sub-20 que conquistou o campeonato gaúcho da categoria em 2019. Nascido nos Estados Unidos, o jogador tem dupla nacionalidade e já defendeu a seleção de base estadunidense e havia sido convocado para o elenco principal para dois amistosos, foram cancelados devido à pandemia. “Mais um sonho e objetivo sendo realizado, muito feliz em renovar o contrato. Que eu possa trazer alegrias e títulos para a torcida colorada. Está sendo um ano de muito aprendizado, de oportunidades e estou tentando aproveitar da melhor maneira”, disse.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

