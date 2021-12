Dupla Grenal Inter vence Grêmio nos pênaltis e é tricampeão do Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1. (Foto: Max Peixoto/FGF)

O Inter venceu o Grêmio nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o tricampeonato do Gauchão Feminino neste domingo (5), na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

No tempo normal, o clássico Grenal ficou no empate em 1 a 1. Maiara abriu o placar para as tricolores. Fabi Simões igualou, de pênalti, para as coloradas. Nas penalidades, Lorena pegou uma cobrança e Vivi agarrou as duas últimas tentativas gremistas.

A grande final do Gauchão Feminino foi especial fora de campo também. Antes de a bola rolar, shows do grupo de dança Tríade e banda Beatles no Acordeon animaram o público. Crianças de projetos sociais e escolinhas viveram momento de emoção ao entrar em campo com as jogadoras.

Depois da decisão nas quatro linhas, as atletas receberam as premiações de primeiro e segundo lugar das mãos da ex-jogadora gaúcha Márcia Tafarel, uma das pioneiras na Seleção Brasileira, da coordenadora das Seleções Brasileiras Femininas, Duda Luizelli, e da técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage.

Jogo

O Grêmio começou o jogo marcando forte e apostando nos contra-ataques. E, logo aos seis minutos, a aposta deu resultado. Em investida rápida, Jane Tavares chegou cara a cara com a goleira. Vivi fez ótima defesa, mas, no rebote, Maiara ficou com o gol vazio e abriu o placar: 1 a 0 para as Gurias Gremistas.

Com mais posse de bola, o Inter intensificou a pressão em busca da igualdade. Apesar da insistência, sobretudo em jogadas pelo alto, as Gurias Coloradas não conseguiram criar chances claras diante da goleira Lorena, de intervenções seguras. Até que, aos 40 minutos, a bola bateu na mão de Gisseli após chute de Rafa Travalão. A árbitra Andressa Hartmann assinalou pênalti. Fabi Simões cobrou e empatou a decisão: 1 a 1.

O segundo tempo reservou menos emoções. A disputa no meio-campo e a marcação acirrada foram as protagonistas dos últimos 45 minutos. Tudo acabou sendo decidido na marca da cal. E, nos pênaltis, as goleiras brilharam. Lorena pegou uma cobrança. Vivi conseguiu fazer duas defesas nas últimas cobranças das rivais e, assim, garantir o título para o Colorado.

Ficha técnica

Internacional: Vivi; Leidi (Mileninha), Bruna Benites, Sorriso e Belinha (Ari); Djeni, Mari Pires (Isa Haas), Wendy (Maranhão) e Shashá; Fabi Simões e Rafa Travalão. Técnico: Maurício Salgado.

Grêmio: Lorena; Mariza (Isa)(Nathane), Andressa, Patrícia (Andréia) e Gisseli; Maglia, Pri Back, Jane Tavares (Eudimila), Maiara e Rafa Levis (Tchula); Lais (Gabizinha). Técnica: Patrícia Gusmão.

Arbitragem: Andressa Hartmann, auxiliada por Luiza Reis e Maíra Mastella. Quarto árbitro: Matheus Costa.

