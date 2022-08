Tecnologia iOS 16 deve retomar função útil que deixou saudades no iPhone; entenda

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Ícone com a porcentagem da bateria voltará a ser exibido na barra de status. (Foto: Reprodução)

O iOS 16 deve retomar um recurso muito pedido por usuários: a exibição do ícone com a porcentagem da bateria já na barra de status. A opção foi removida no iPhone X por questões de espaço, e, desde então, modelos com o Face ID precisam adicionar um widget para identificar quantos por cento têm de bateria. O retorno da função foi flagrado nesta semana, na quinta versão de testes do sistema operacional, e está disponível para iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 e iPhone 13. Vale dizer que, como o recurso foi visto apenas no beta, é possível que ele sofra alterações até o seu lançamento oficial. A seguir, saiba mais detalhes.

Modelos mais antigos de iPhone exibiam o status da bateria antes, mas o recurso foi descontinuado nas versões compatíveis com o Face ID. Como o notch contendo a câmera TrueDepth capaz de escanear o rosto ocupa uma parte considerável da barra de status, na época, a Apple decidiu remover a porcentagem para otimizar o espaço disponível. Por essa razão, desde o iPhone X, é necessário acessar a Central de Controle ou ainda inserir um widget para verificar a porcentagem da bateria.

Agora, com a nova função, ao que tudo indica a porcentagem da bateria poderá ser checada de maneira simples mais uma vez, diretamente na barra de status. Nessa nova versão, além da representação visual do nível de bateria do celular, também será possível verificar a percentagem específica, que será indicada sobre o desenho atual.

Para habilitar o novo recurso, o usuário deve abrir os ajustes e tocar sobre aba “Bateria”. A função estará disponível logo no início e, para ativá-la, basta virar a chave ao lado de “Porcentagem da Bateria”. Vale dizer que, como o recurso só foi flagrado na versão de testes do sistema operacional, é possível que ele sofra alterações até o seu lançamento oficial, que deve acontecer nos próximos meses.

A porcentagem da bateria está disponível para todos os celulares com Face ID, com exceção do iPhone XR e 11, além das versões mini no iPhone 12 e 13, possivelmente por questões de espaço. No momento, o beta 5 do iOS 16 só está disponível para desenvolvedores.

Lista de iPhone que receberão o iOS 16: iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone X; iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR; iPhone 11 (todos); iPhone 12 (todos); iPhone 13 (todos); iPhone SE (a partir de 2020).

