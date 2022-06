Tecnologia iOS 16: Seis coisas que podem mudar no seu iPhone

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

São esperadas mudanças em notificações no iOS 16. (Foto: Reprodução)

O iOS 16, próximo update do sistema operacional da Apple para celulares, deve introduzir uma série de novidades no iPhone. Com data de lançamento ainda a ser confirmada oficialmente, a atualização deve trazer melhorias em widgets e notificações, além de ícones de apps com novos designs e até inovações em realidade virtual. Mas, como nada foi realmente anunciado, é importante desatacar que as expectativas para o iOS 16 constituem, até então, apenas de rumores.

Quando será lançado o iOS 16?

O novo sistema operacional da Apple ainda não tem data prevista de lançamento, mas deve chegar aos iPhones em meados de setembro de 2022, conforme tradição da empresa. A WWDC 2022, conferência anual da Apple para desenvolvedores, tem data marcada para 6 de junho, quando novos dispositivos serão apresentados ao público e novidades no iOS serão reveladas.

Em 2021, a Apple lançou o iOS 15 em 20 de setembro, uma semana depois do lançamento do iPhone 13. Portanto, para esse ano, é esperado que gigante da tecnologia siga esse mesmo calendário e anuncie a versão estável do iOS 16 entre o final de setembro e o início de outubro, logo após o evento de lançamento do iPhone 14.

Quais aparelhos poderão atualizar para o iOS 16?

Como ainda não houve confirmação oficial, não é possível afirmar quais modelos receberão o update. Apesar disso, rumores apontam que aparelhos a partir do iPhone 7 serão compatíveis com o iOS 16. Dessa forma, os modelos iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max, além da nova geração de iPhones, devem receber a atualização do sistema operacional.

Veja, a seguir, seis possíveis mudanças que chegarão com o iOS 16.

1. Widgets interativos

Os widgets do iPhone, lançados no iOS 14, devem ser ainda mais explorados no próximo update. Rumores apontam que os atalhos devem ficar maiores, com formatos mais largos de quadrados e retângulos, além de se tornarem interativos. Atualmente, ao pressionar um widget, o usuário acaba por abrir o app totalmente, o que pode ser pouco prático. No iOS 16, isso deve mudar.

Imagens vazadas no Twitter revelam widgets para apps de música e cronômetro com formatos maiores, fora da Central de Controle e com botões clicáveis. No atalho de cronômetro, por exemplo, é possível ver teclas como “Lap” e “Start”.

2. Novidades em realidade virtual

Também são esperadas novidades em realidade virtual e aumentada no iOS 16. Nada foi confirmado de maneira oficial ainda, mas, além dos Apple Glasses – os óculos smart em desenvolvimento pela gigante da tecnologia –, rumores apontam que a Apple também está trabalhando em um óculos de realidade virtual que pode ter algumas funções controladas pelo iPhone.

3. Ícones de aplicativos com novo design

Os ícones dos apps também devem ser aprimorados no iOS 16. Rumores indicam que eles serão redesenhados e apresentarão mais profundidade e textura. Sites especializados também apontam que os apps terão design similar aos ícones introduzidos com a atualização do macOS Monterrey.

4. Mudanças no sistema de notificações

O iOS 15 trouxe uma nova forma de organizar os alertas na Central de Notificações do iPhone: com a hierarquia dos avisos mais importantes e a seleção de momentos mais apropriados do dia para recebê-los. No iOS 16, segundo Mark Gurman, jornalista conhecido por acertar algumas das previsões do universo da Apple, novas atualizações no sistema de notificações também estão a caminho.

Não ficou claro, no entanto, o que deve chegar de novo nos alertas com o anúncio do iOS 16. Apesar disso, funções que exploram mais ações rápidas nas notificações — como apagar um e-mail a partir do aviso ou marcar uma mensagem como “lida” – são aguardadas por usuários.

5. Novas maneiras de acompanhar sua saúde pelo celular

A atualização também têm gerado certa expectativa em relação a novos recursos para a saúde. Além de revelar possíveis mudanças em notificações, Mark Gurman também deu a entender que novidades com foco no bem-estar serão exploradas na nova atualização do iOS. O jornalista, entretanto, se limitou a dizer que essas funções estariam relacionadas às formas de “acompanhar a saúde”.

Apesar disso, segundo o site especializado MacWorld, recursos inéditos devem ser explorados no watchOS – sistema operacional para os smartwatches da companhia. Nesse sentido, o iOS 16 deve trazer suporte para algumas dessas funções. Além disso, o site também lembrou recursos anunciados no passado e que não foram lançados até então, como a função de lembretes para medicamentos e o recurso para acompanhar detalhes de informações nutricionais.

6. Sistema de detecção de acidentes de carro

Outra novidade que pode chegar com o iOS 16 é um recurso muito útil em casos de acidentes de carro. De acordo com fontes especializadas, é possível que a atualização do sistema operacional inclua uma função capaz de detectar se o usuário se envolveu em um acidente. Dessa maneira, caso a ferramenta identifique que houve uma colisão, ela contataria serviços de emergência automaticamente.

