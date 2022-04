No começo de março, a Apple anunciou o iPad Air 5 e o Mac Studio. Os aparelhos já tinham preços em reais, mas faltava desembarcar por aqui. Agora não falta mais. O tablet e o computador de mesa estão disponíveis na loja da marca no Brasil. Os preços começam em R$ 6.799 e R$ 22.999, respectivamente.

O iPad Air 5 tem opções com 64 GB ou 256 GB de armazenamento interno, e Wi-Fi ou Wi-Fi e 5G de conectividade. O modelo mais avançado sai por R$ 9.999.

O Mac Studio tem opções com os chips M1 Max ou M1 Ultra. Com o primeiro, há opções de GPU com 24 ou 32 núcleos; com o segundo, 48 ou 64 núcleos.

O modelo menos avançado tem preços começando em R$ 22.999, enquanto o mais potente custa a partir de R$ 58.999.

A Apple promete entregar o produto em um prazo de uma a duas semanas, mas modelos mais completos.

O computador ainda oferece outras opções de configuração como memória RAM de até 128 GB e SSD de até 8 TB, além de softwares de edição de áudio e vídeo. Com tudo no máximo e programas incluídos, o Mac Studio chega a R$ 97.798,80.

O iPad Air foi lançado em março deste ano e tem como principal destaque o chip M1, fabricado pela própria Apple.

O componente fez sua estreia no fim de 2020 no MacBook Air, no MacBook Pro e no Mac Mini. Em seguida, foi adotado pelo iPad Pro. Agora, chega a um modelo menos caro, trazendo desempenho para outros produtos da marca.

Outro destaque é o modem 5G, que traz o suporte à quinta geração de conexões sem fio para o iPad.