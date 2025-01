Tecnologia iPhone 17: Apple pode finalmente abandonar tela com alta taxa de atualização nas versões “não-Pro”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

A linha iPhone 17 só será apresentada oficialmente em setembro de 2025. (Foto: Divulgação)

Um dos principais pontos de crítica da linha iPhone “não Pro” nos últimos anos tem sido o uso de telas com taxa de atualização de 60 Hz. Apesar de serem excelentes em brilho e qualidade de cores, é difícil não estranhar ver um iPhone 16 sendo lançado por R$ 7.000 com um display “inferior” em comparação a modelos Android de R$ 1.000, como o Galaxy A35 e o Moto G35, que oferecem telas com taxa de atualização de 120 Hz.

Parece que isso pode finalmente mudar em 2025, pois cada vez mais rumores indicam que o iPhone 17 base deixará para trás a taxa de 60 Hz em favor de algo mais fluido. A mais recente informação vem do renomado informante Digital Chat Station, que publicou na rede social chinesa Weibo, mencionando que o modelo terá “uma tela mais fluida”, mas sem especificar qual seria a taxa de atualização do novo painel.

Essa informação reforça o que já foi mencionado por Ross Young, analista do DSCC, há alguns meses. De acordo com Young, toda a linha iPhone 17 contará com displays com tecnologia LTPO, que possibilita o uso de taxa de atualização variável de forma mais precisa, sendo a mesma tecnologia empregada nas telas ProMotion de 120 Hz da Apple. Como esse tipo de painel geralmente é utilizado em displays de 120 Hz, pode ser que finalmente vejamos esse nível de fluidez na versão base do iPhone.

Vale destacar que outros rumores sugerem que a Apple poderia optar por telas com taxa de 90 Hz no iPhone 17 e no iPhone 17 Air (ou iPhone 17 Slim), mantendo os modelos Pro como os únicos com tela de 120 Hz para ajudar a diferenciá-los dos demais aparelhos da linha. Caso isso se confirme, será interessante ver qual nome a Apple dará para a taxa de atualização variável de até 90 Hz, já que o termo ProMotion atualmente é associado aos painéis de 120 Hz.

A linha iPhone 17 será oficialmente apresentada apenas em setembro de 2025, então muitos rumores sobre os novos dispositivos, que devem ser quatro ou cinco, ainda vão surgir até lá. Por isso, não é possível afirmar com certeza quais serão as especificações finais dos aparelhos neste momento. Será necessário aguardar mais alguns meses para que os rumores converjam para um caminho comum, com a Apple finalizando o projeto e iniciando a produção.

2025-01-01