12 de julho de 2020

Brasileiro tem boa atuação, mas sofre nocaute de russo. (Foto: UFC/Divulgação)

Não foi desta vez que José Aldo conseguiu realizar o sonho de ser campeão em duas categorias do UFC. Mesmo atuando com muita agressividade e tendo chances de sair vencedor nos rounds anteriores, o brasileiro foi superado pelo russo Petr Yan, sendo nocauteado aos 3m24s do quinto round após uma série de golpes duros no chão. A vitória de Yan deu a ele o cinturão vago do peso-galo.

“Meu plano era fazer exatamente o que eu fiz. Cansá-lo nos dois primeiros rounds e depois partir para o nocaute. Ser campeão tão jovem me motiva muito, e agora quero ir para casa comemorar com a minha família”, disse o russo após a luta.

A luta

A disputa teve início com os dois lutadores na curta distância e se movimentando pouco, e Yan desferindo jabs. Aldo respondeu com um chute forte na perna do russo, que respondeu com um duro golpe de direita no rosto do brasileiro. Aldo deu mais um chute baixo que derrubou Yan, e completou com um gancho de direita na cabeça. O russo diminuiu o ímpeto, e Aldo ganhou confiança para aplicar uma combinação de jab e direto. Yan conectou um direto de direita, e Aldo, ao tentar catar a perna do russo, acabou por baixo no chão. Yan aproveitou para acertar golpes de cima para baixo, afetando a costela do brasileiro que acusou o golpe, faltando pouco para ser nocauteado. O brasileiro foi salvo pelo gongo.

No segundo round, Aldo mostrou estar recuperado e começou a aplicar chutes fortes nas pernas de Yan. O russo apostava no boxe e seguia na custa distância. O brasileiro conectou um bom gancho na linha de cintura e o russo respondeu com uma tentativa de direto, que Aldo desviou com uma boa esquiva. A luta era tensa, pois ambos os atletas mostravam velocidade e força nos golpes, e qualquer um poderia cair. Aldo passou a minar a linha de cintura de Yan com chutes e socos. O russo perdia a precisão e Aldo aproveitava para pontuar.

O terceiro round teve o início no mesmo ritmo que o round anterior. Aldo buscava atacar a linha de cintura de Yan, que se protegia e atacava com combinações potentes de jab e direto. Com dois minutos de luta, Aldo acertou uma sequência de golpes que abalaram Yan. Aldo foi para cima para tentar capitalizar, mas o russo se defendeu bem. O brasileiro mirava seguidamente a linha de cintura do russo, que buscava contra-golpear, e voltou a ter um bom momento após acertar uma cotovelada giratória e abalar Aldo com uma sequência de diretos.

No quarto round, Petr Yan começou a atacar com mais volume, tentando acuar José Aldo e impedir que seus golpes o incomodassem como no início do round anterior. O brasileiro encurtava a distância para lutar no clinche, mas o russo golpeava com velocidade. O combate se mantinha equilibrado, e Aldo se defendia dos ataques de Yan, e não chutava mais. O russo conseguiu catar a perna do brasileiro e derrubar, ficando por cima no chão. Aldo montou a guarda, mas Yan levantou-se e passou a desferir golpes de cima para baixo, como no round inicial, terminando em posição de domínio.

Os dois lutadores se cumprimentaram no centro do octógono no início do quinto round, e logo depois Petr Yan acertou um duro golpe de esquerda, que abalou José Aldo. O brasileiro foi derrubado e Yan foi para cima do brasileiro, ficando na meia-guarda e golpeando de cima para baixo. Aldo tentava se defender, e girou, dando as costas ao russo. Yan golpeava sem parar e o brasileiro apenas protegia a cabeça enquanto recebia joelhadas nas costelas e socos na cabeça. O árbitro acompanhava a situação de muito perto, e a 1m37s do fim da luta não teve alternativa a não ser interromper a disputa, decretando o nocaute técnico e a vitória de Petr Yan.

