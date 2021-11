Acontece Languiru comemora 66 anos de história

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Ao longo de mais de seis décadas, a Languiru cresceu e já figura entre as maiores cooperativas de produção do Estado Foto: Languiru/Divulgação Ao longo de mais de seis décadas, a Languiru cresceu e já figura entre as maiores cooperativas de produção do Estado. (Foto: Languiru/Divulgação) Foto: Languiru/Divulgação

Há 66 anos, no dia 13 de novembro de 1955, 174 agricultores estiveram reunidos para a constituição da Cooperativa Languiru, na época município de Estrela, hoje, Teutônia, onde está localizada a Sede Administrativa da organização.

Ao longo de mais de seis décadas, a Languiru cresceu e já figura entre as maiores cooperativas de produção do Estado, fruto da diversidade de negócios, do trabalho de gestão e da dedicação de muitas famílias de associados e empregados.

Em tempos de pandemia e primando pela saúde e segurança de todos, pelo segundo ano consecutivo a Cooperativa comemora esta importante data para a “Família Languiru” no formato virtual, evitando aglomerações.

No período de 08 a 13 de novembro, uma vasta programação será desenvolvida, culminando com a live “Languiru 66 anos – Investindo na geração de renda no campo”. O foco serão os recentes investimentos e iniciativas da Languiru, com inaugurações e apresentação de novos projetos.

A transmissão online no canal da Cooperativa Languiru no Youtube ocorre no sábado, dia 13, a partir das 11h45min, com a síntese dos melhores momentos da semana do aniversário.

“A Languiru chega aos seus 66 anos como uma cooperativa sólida, pujante, levando desenvolvimento e qualidade de vida às comunidades onde está inserida. Não fosse a pandemia, certamente teríamos nosso tradicional evento presencial com os associados. Com o avanço da vacinação, há esperança de que a humanidade supere este momento e, quem sabe em 2022, possamos estar todos reunidos de maneira presencial para celebrar os 67 anos da Languiru”, frisa o presidente Dirceu Bayer.

Semana de Aniversário Languiru

Segunda-feira – 08/11/21

– Início da “Semana de Negócios” em todas as unidades Agrocenter Languiru

– Lançamento do Livro “Cooperativa Languiru: da reestruturação à consolidação”

– Encontro do Comitê Languiru – Mulheres Cooperadas

Terça-feira – 09/11/2021

– 18h30min – Sessão Ordinária/Itinerante da Câmara de Vereadores de Teutônia no Agrocenter Languiru – Máquinas, em Teutônia

Quarta-feira – 10/11/2021

– 14h30min – “LANGUIRU SOCIAL 2022 – lançamento de novas ações”

– Projeto musical para jovens

– Projeto “Languiru na Cozinha” – edição casas penais

– Certificação do Programa de Inclusão Social e Produtiva no Campo – cultivo de orgânicos;

– Apresentação da Turnê 2022 – Orquestra de Teutônia & Languiru 66 anos

– Anúncio da retomada presencial do Grupo Vocal Languiru

– Homenagens

Quinta-feira – 11/11/2021

– Inauguração do Agrocenter Languiru de São Lourenço do Sul, com palestra para produtores rurais

Sexta-feira – 12/11/2021

– 10h – Reunião de Líderes de Núcleo com entrega de certificados

– 13h30min – Solenidades de inauguração em Westfália e Teutônia:

– Ampliação do Frigorífico de Aves

– Frigorífico de Bovinos

– Pavilhão de Estocagem da Indústria de Laticínios

– Centro de Distribuição do Agrocenter Insumos

– Agrocenter Máquinas

19h – 2º Sorteio da Temporada de Prêmios Languiru

Sábado – 13/11/2021

– 11h45min – Apresentação da Live “Languiru 66 anos – Investindo na geração de renda no campo”, com síntese dos melhores momentos da semana de aniversário no canal da Cooperativa Languiru no Youtube – 12h30min – 1º sorteio da Campanha “Languiru 66 anos – sua cooperativa, seus prêmios”, específica para associados.

