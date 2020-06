Brasil Líder indígena Paulinho Payakan morre de coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Payakan, da etnia kayapó, apresentava quadro de insuficiência respiratória Foto: Reprodução/Youtube

O líder indígena Paulinho Payakan morreu na noite de terça-feira (16), aos 67 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Regional Público do Araguaia, no Sudeste do Pará, desde o dia 9 deste mês.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública informou que Payakan, da etnia kayapó, apresentava quadro de insuficiência respiratória.

Em 1992, Paulinho Payakan foi acusado de ter estuprado a estudante Sílvia Letícia da Luz Ferreira. Ele ficou preso preventivamente até 1994, quando foi solto por falta de provas. O Ministério Público Federal entrou com recurso, e o indígena, em 1998, acabou sendo condenado a seis anos de reclusão em regime fechado pelo crime.

Após a condenação, Payakan deixou sua residência no município de Redenção e passou a morar na aldeia Kayapó Ulkré, em Ourilândia do Norte.

