Economia Lojistas querem incentivar clientes a pagarem via Pix

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Gigantes do varejo passaram a incentivar os pagamentos instantâneos. (Foto: Pixabay)

As gigantes do varejo têm se rendido ao Pix, hoje o principal meio de pagamento instantâneo do Brasil. Além da agilidade na transação, com a transferência dos recursos de forma imediata, a ferramenta tem custo zero para o consumidor e valores bem mais baixos para as empresas, comparada ao cartão de crédito e aos tradicionais DOC e TED. Magazine Luiza, Americanas e Via, dona da Casas Bahia e Ponto, por exemplo, estão adotando medidas para ampliar o uso do meio de pagamento.

Com o Pix, a varejista recebe na hora da transação e quase sem custo, diferentemente das vendas via cartão de crédito e boleto. Tornou-se uma saída importante pelo momento do mercado, com falta de liquidez e taxa básica de juro a 13,75% ao ano – o que encarece o dinheiro para as empresas.

A corrida para atrair o consumidor para o Pix envolve várias táticas, desde uma simples sugestão dada pelo operador de caixa até descontos.

“Temos investido bastante e feito campanhas específicas para o Pix”, diz o diretor de Operações do Magazine Luiza, Felipe Gomes Cohen. Em abril, conta, a varejista fez a campanha “Liquida Pix”. Em promoções, o desconto pode variar entre 5% e 10%. O diretor do Magalu explica que o desconto resulta da redução de custos de operação.

Nas vendas parceladas no cartão, o custo de antecipar o recebimento para o varejista é muito elevado, principalmente em momento de juros altos. Além disso, há todas as despesas inerentes à transação, que incluem desde passar o cartão na maquininha até programas contra fraude.

No caso do boleto, há também o custo da emissão e o dinheiro demora até cinco dias para entrar no caixa. Além disso, o número de clientes que desistem da compra no boleto é o dobro.

Mercado pago

No Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, as transações processadas via Pix avançaram 150% no primeiro trimestre de 2023, tanto no universo online, quanto no físico, em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento está em linha com o mercado geral. Segundo o Banco Central, em 05 de maio, foram registradas 124,3 milhões de operações por Pix, um novo recorde diário.

“Eletroeletrônicos, serviços, eventos e entretenimento, saúde e bem-estar e moda são os setores em que os clientes mais têm aderido ao meio de pagamento instantâneo no ambiente online”, afirma Daniel Davanço, Country Head para Empresas do Mercado Pago.

