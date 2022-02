Flávio Pereira Lula admite quebrar a Petrobras: “Não posso enriquecer o acionista da Petrobras”

Por Flavio Pereira | 4 de fevereiro de 2022

O ex-presidiário Lula – (em depoimento no escândalo de Lava-Jato) sonha em intervir mais uma vez na gestão da Petrobras. (Foto: Reprodução)

De acordo com a Polícia Federal, nos governos do PT, o prejuízo que a Petrobras causou a nação foi de 42 bilhões de reais. O prejuízo total nos governos do PT chegou a R$ 900 bilhões. O ex-presidiário voltou a criticar o preço dos combustíveis e a política de dividendos da Petrobras, e defendeu intervenção no controle de preços dos combustíveis e do gás de cozinha em entrevista a uma rádio do Paraná. O modelo de gestão que ele aplicaria na Petrobras, é o mesmo aplicado na Venezuela na gestão da petroleira PDVSA. Com isso, a Venezuela, de rico país membro da OPEP, passou a ser um dos países mais miseráveis do planeta após os governos de esquerda. Desesperados por combustíveis, venezuelanos começaram a roubar petróleo de campos hibernados que pertencem à estatal PDVSA, para refiná-lo de forma caseira, de acordo com funcionários da petroleira. A quantidade de petróleo roubada é uma fração minúscula da produção da Venezuela, mas a atividade é um testemunho da crise pela qual passa a PDVSA, que não consegue mais abastecer a população local com combustível desde que o governo passou a fazer populismo com os combustíveis..

Fala Jair Bolsonaro:

“Prejuízo na Pebrobras: 900 bilhões, e o cara quer voltar a intervir. BNDES prejuízo: 500 bilhões de reais. Caixa Econômica Federal: 45 bilhões de prejuízo. Não preciso tecer comentários no tocante a isso. A Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. E olhe como está o povo lá. A média diária é de 800 pessoas fugindo para Pacaraima, em Roraima, todos os dias, gente que nós estamos acolhendo. Na Venezuela não tem mais cachorro nenhum. Comeram tudo.”

Escândalo do Petrolão

O ex-presidiário Lula tem uma fixação na Petrobras, empresa que nos governos do PT foi assaltada. “Petrolão” foi um esquema bilionário de corrupção na Petrobras, ocorrido durante os governos Lula e Dilma, que envolvia cobrança de propina das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de obras contratadas para abastecer os cofres de partidos, funcionários da estatal e políticos. Alvo de investigações da Polícia Federal por meio de uma operação denominada “Lava-Jato”, levou a condenações de empresários e lideres petistas.

Marco Aurélio alerta STF: “Respeitem o Presidente da República”

Numa semana em que o presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez desafiado e provocado por pelo menos três ministros do STF – Luiz Fux, Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes – possivelmente deslumbrados com o poder efêmero da toga da Suprema Corte, coube ao ex-ministro Marco Aurélio, alertar para a necessidade de respeito à presidência da República: “É tempo de tirar um pouco o pé do acelerador, é tempo de atuar com temperança, com compreensão e respeitando, acima de tudo, a cadeira maior do Executivo. Não me refiro àquele que está ocupando a cadeira. Mais importante do que o ocupante é a instituição, a Presidência da República, e ela precisa ser respeitada. Há espaço para críticas, mas uma crítica equidistante, sem paixões condenáveis”.

Suspensão da prévia impediu domínio de Eduardo Leite no MDB?

O cancelamento da prévia do MDB para escolha do candidato ao governo gaúcho, articulada pelos principais caciques do partido, conseguiu impedir a vitória que se desenhava, do deputado estadual Gabriel Souza. Os caciques do MDB temiam que vencendo a prévia Gabriel Souza, o governador Eduardo Leite assumiria o controle da campanha. Hoje o MDB detém cargos estratégicos no governo do estado.

