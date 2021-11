Colunistas Lula quer PSB de vice

Por Leandro Mazzini | 9 de novembro de 2021

Pesa na decisão da cúpula do PT o fator Michel Temer. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A despeito de partidos lançarem nomes para chamar a atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é um noivo na praça eleitoral – o PT está perto de anunciar um da esquerda para vice na chapa presidencial do petista. Destacam-se dois do PSB no topo da lista: Flávio Dino e Paulo Câmara – governadores do Maranhão e Pernambuco, respectivamente, em fins de mandatos. Lula já conversou com ambos. Lula não prometeu nada, mas quer um deles, contam grãos petistas próximos do candidato.

Nunca mais

Pesa na decisão da cúpula do PT o fator Michel Temer. O partido não confia mais num vice de Centro após a queda de Dilma Rousseff.

CFM na UTI

O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, é alvo de processo no TJMS por abandono de serviço público de Campo Grande. O MP o acusa de receber R$ 72 mil por 873 plantões médicos não realizados.

Drible do jaleco

O MP determina que se retifique o motivo da saída: “demissão por abandono”, em vez de “exoneração a pedido”. Isso valida a cassação do cargo.

O céu para 12…

Doze das 81 cadeiras do Senado são ocupadas hoje por suplentes sem votos. Os titulares se afastaram por motivos variados. Tasso Jereissati (PSDB-CE), por exemplo, deixa a Casa até fevereiro para ajudar Eduardo Leite nas prévias do PSDB. Assumiu o suplente Chiquinho Feitosa (DEM-CE).

… sem votos

O PLP 253/20 de Fabiano Contarato (REDE-ES) determina que não podem ser suplentes o(a) cônjuge do(a) candidato(a), companheiro e parentes até 3º grau. Está numa gaveta de comissão. O 1º suplente do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é seu irmão, Josiel (DEM); a 1ª suplente de Eduardo Braga (MDB-AM), é a esposa, Sandra. E de Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, é a mãe, Eliana, que assumiu.

Cadê o computador?

O transporte de cargas no País rodou à vontade por sete dias. A operação da PF no DNIT resultou na apreensão de computador que hospeda o sistema de Autorização Especial de Tráfego, que emite guia indispensável de transportes de grandes volumes, em interface com ANTT e PRF. O aparelho já foi devolvido.

Verba na tela

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara vai apurar indícios de superfaturamento em propagandas do Governo. A auditoria foi aprovada via requerimento do deputado Elias Vaz (PSB-GO). Foram identificados gastos milionários para a produção de vídeos por diferentes produtoras contratadas pelo Governo Federal.

Verba no lixo

O pior: Vaz avisa que os recursos utilizados em parte dos vídeos são da MP nº 942/20, que abriu créditos extraordinários para campanhas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 – e a Medida foca ações eficazes para tratamento de vítimas, não publicidade. A apuração contará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Pereira garantista

Presidente do PRB, Marcos Pereira não desiste do STF. Mesmo com seu padrinho Davi Alcolumbre (DEM-AP) desgastado, por segurar a sabatina do indicado André Mendonça, ambos atuam para derrotá-lo no plenário.

‘Antilavajatista’

Nome de Edir Macedo no páreo, Pereira roda gabinetes no Senado e se diz o “terrivelmente evangélico” de Bolsonaro e também garantista da lei – ou seja, um ‘antilavajatista’ – o que soa como música terapêutica aos ouvidos de políticos.

