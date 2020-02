Inter Marcelo Lomba aponta lições do jogo de ida contra o Tolima e faz ressalva para o fator casa

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Decisão ocorre nesta quarta-feira (26), no Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Às vésperas da partida que decide o futuro do Inter na Libertadores, o goleiro Marcelo Lomba apontou as lições que o time para o jogo da volta, nesta quarta-feira, contra o Tolima, no estádio Beira-Rio. Depois do empate na Colômbia, a equipe colorada precisa da vitória para seguir para a fase de grupos.

“Mesmo jogando fora de casa, o Inter conseguiu ter posse de bola e, em boa parte do jogo, ter o controle. Lá eles impuseram o contra-ataque rápido, chutes de meia distância. A equipe deles é muito forte fisicamente, tem o estilo de velocidade, com pontas bem abertos. Temos que estar concentrados os 90 minutos”, declarou o arqueiro.

Apesar de ter o fator local ao seu favor, Lomba também fez uma ressalva a respeito do cenário da partida, projetando que não será um jogo fácil no estádio Beira-Rio: “A Libertadores é um dos objetivos do clube, pela paixão do torcedor. Temos a questão de decidir em casa. O Tolima nos colocou dificuldades. Temos que ter atenção no sistema defensivo. Não é porque estamos jogando em casa que o jogo vem fácil.”

O enfrentamento entre Inter e Tolima ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, valendo a vaga para o Grupo E, da Libertadores. A partida tem transmissão da Rádio Grenal.

