Inter Adversário do Inter, Tolima chega a Porto Alegre em busca de ‘sonho’ na Libertadores

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Colombianos devem ter manutenção de time para o segundo jogo no Beira-Rio Foto: (Divulgação/Deportes Tolima) Foto: (Divulgação/Deportes Tolima)

O Tolima já está em Porto Alegre para o enfrentamento contra o Inter, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio. A delegação desembarcou na capital gaúcha, na noite desta segunda-feira, em busca da classificação para a fase de grupos. 18 jogadores estão relacionados para o jogo.

A decisão caracterizada “em busca de sonho” pelo colombianos, a equipe de Hernán Torres tem o grupo completo para o jogo da volta. E, com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, um empate com gols classifica o Tolima. E, em busca do resultado, os colombianos defendem uma invencibilidade de quase cinco meses sem perder como visitante. A última derrota ocorre em 29 de setembro de 2019, pelo Campeonato Colombiano, contra o Atlético Nacional. Sendo 9 jogos no período, com 3 vitórias e 6 empates.

No final de semana, a equipe entrou em campo no clássico, pelo campeonato local, contra o Junior Barranquila. A partida, que terminou em 0 a 0, foi iniciada no sábado e precisou ser interrompida diante das más condições climáticas. O jogo foi concluído no domingo.

Com relação ao time que entrou em campo no final de semana, quatro titulares foram poupados e sete jogadores que enfrentaram o Inter, na última semana, começaram entre os onze iniciais.

Já na programação em solo gaúcho, está previsto um treino com portões fechados no CT do Inter, na parte da tarde. Para a decisão desta quarta-feira, o time deve manter a mesma escalação que entrou em campo na primeira partida em Ibagué, com: Montero; Castrillón, Quiñones, Moya e Banguero; Robles, Gordillo, Estupiñán, Campaz e Albornoz; Rodriguez.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

