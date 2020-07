Celebridades Mel Lisboa pede desculpas após expor professora da filha e diz: “Vivendo e aprendendo”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Atriz virou o assunto mais comentados do Twitter após compartilhar uma conversa com a profissional, em que a crítica por ter se referido somente às mães das crianças e não incluir os pais Foto: Divulgação Atriz virou o assunto mais comentados do Twitter após compartilhar uma conversa com a profissional, em que a crítica por ter se referido somente às mães das crianças e não incluir os pais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mel Lisboa decidiu pedir desculpas e apagar o post que fez, após expor no Instagram a conversa que teve com a professora de sua filha na noite de quarta. No bate-papo, a atriz tinha criticado a profissional por ter se referido somente às mães das crianças e não incluir os pais.

“Exclui o post polêmico. Entendi que deveria ter me dirigido a ela no privado. Concordo. Pedi desculpas, tanto no grupo, quanto no privado. Vivendo e aprendendo”, disse.

A confusão fez com que Mel virasse o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Tudo começou quando a atriz publicou uma conversa com a professora de sua filha, Clarice, de 7 anos, de seu seu casamento com o músico Felipe Roseno – os dois ainda são pais de Bernardo, de 10 anos.

A profissional mandou um recado, se dirigindo apenas às mães das alunas, e Mel não gostou nada disso. “Bom dia, mamães! Por gentileza, peçam as meninas que já deixem os cards na página 189 destacados antes da aula”, escreveu a professora. “Por que só as mamães? Papais também não podem ajudar?”, quis saber Mel.

“Claro que podem! É que neste grupo, na maioria das vezes, quem fala comigo são as mamães, por isso escrevi assim nas últimas vezes”, respondeu a profissional. “Mas o pai da Clarisse está no grupo, portanto seria interessante que você não se restringisse a se comunicar apenas com as mães, como se essas tarefas fossem uma obrigação apenas nossa. Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo. Só isso”, rebateu Mel.

A professora, então, se desculpou e reescreveu o texto: “Tudo bem, me desculpe se pareceu isso, não foi minha intenção. Prezados pais e/ou responsáveis, bom dia! Por gentileza peçam as meninas que já deixem os cards na página 189 destacados antes da aula”.

Mel disse que não era nada pessoal, mas que estava exausta desse tipo de atitude. “Só estou cansada de ver esse tipo de coisa acontecer sistematicamente. Estamos em 2020, não deveria ser assim”, declarou a atriz.

Live cancelada

Após repercussão negativa de post polêmico, Mel Lisboa decidiu cancelar a live que faria nesta quinta-feira (2). “Gente, a live com a Larissa programada para hoje foi cancelada. O momento é bastante delicado e a reflexão se faz necessária. Errei, sei que errei. Já me retratei publicamente e o faço de novo agora. Nunca foi uma fala pessoal e o objetivo dela não era desrespeitar ninguém, muito menos uma mulher, uma professora. Sei das dificuldades e esforços desmedidos para manter a educação, principalmente neste momento de pandemia, e reconheço meus privilégios. A fala tinha como objetivo apontar um machismo na linguagem que naturaliza que mães sejam sobrecarregadas das funções com as filhas. Mas fiz da forma errada. Reconheço e peço desculpas”, escreveu.

