Tecnologia Microsoft avisa que Internet Explorer será desativado em junho

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A partir de 15 de junho, o navegador será definitivamente substituído pelo Edge. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Considerado um dos mais longevos e conhecidos navegadores da história, o Internet Explorer começou a ver sua vida se aproximar do fim com a chegada do Microsoft Edge, navegador que originalmente veio no Windows 8 com motor próprio e posteriormente, passou a ser baseado no Chromium e ser oferecido para outros sistemas que não só o da gigante de Cupertino.

Agora, pouco mais de dois anos após a chegada do novo Edge, a Microsoft confirmou oficialmente a data de desativação do Internet Explorer, sendo previsto o dia 15 de junho de 2022, passando a ser oficialmente substituido pelo irmão mais novo com modo de compatibilidade do IE no Windows 10.

Essa data é praticamente a última da caminhada do Internet Explorer em PCs, após a descompatibilização com os serviços do Office 365 acontecido em agosto do ano passado.

Um ponto que no entanto vale citar quando falamos desse movimento é que, segundo a empresa, essa desativação não afeta os aplicativos de desktop Windows 10 LTSC ou Server Internet Explorer 11 no mercado. Também não afeta o mecanismo MSHTML (Trident), sendo portanto mais limitado aos usuários domésticos.

Ainda segundo a empresa, a partir da data citada, o navegador deixa de receber suporte oficialmente pela Microsoft e, posteriormente, deve ser desabilitado através de uma futura atualização mensal cumulativa do Windows 10 e será redirecionado para o Microsoft Edge se um usuário tentar acessá-lo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia