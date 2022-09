Flávio Pereira Na Expointer, Jair Bolsonaro reconhece importância do agronegócio

Por Flavio Pereira | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro participou ontem da abertura oficial da 45ª Expointer, em Esteio. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro lembrou ontem em Esteio, na abertura oficial da 45ª Expointer, a importância da ampliação do porte de arma nas propriedades rurais, o que reduziu drasticamente os ataques e invasões de propriedade. Em seguida, Bolsonaro reconheceu o papel importante dos produtores rurais nos resultados econômicos do País e na produção de alimentos para o mundo:

“Meu reconhecimento pelo trabalho de vocês que trazem segurança alimentar e divisas ao nosso Brasil. Colaboramos com vocês em Brasília e queremos, cada vez mais, que vocês tenham independência do Executivo, mais liberdade para trabalhar”, afirmou.

Resposta dos produtores a Lula

Depois de chamados por Lula de “fascistas e de direita”, os produtos rurais, representados ontem pelo presidente Farsul, Gedeão Pereira, deram uma resposta forte, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao parque de Exposições Assis Brasil: “O campo não é direitista e muito menos fascista. O campo é bolsonarista”, disse Gedeão.

Agora, Lula diz que trabalho doméstico “é serviço de mulher”

Imune a interpelações de toda espécie, o ex-presidiário Lula, depois de sugerir no sábado que passou, que os homens evitem bater nas mulheres em casa – “Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa” – voltou a fazer uma afirmativa reveladora de como vê as mulheres. Ontem, durante discurso em Belém, o ex-presidiário cometeu outra gafe e afirmou que trabalho doméstico é “serviço da mulher”. A declaração foi dada enquanto ele cumpria agenda de campanha na capital paraense. Como se trata de Lula, a declaração não ganhará destaque do consórcio da mídia de esquerda, ou de eventuais juristas apenas preocupados com os movimentos de Jair Bolsonaro.

Pesquisa nacional: Bolsonaro com 40,1% contra 36,9% de Lula

Pesquisa nacional Modalmais/Futura Inteligência divulgada quinta-feira, traz o presidente Jair Bolsonaro na liderança das intenções de voto da disputa pelo Planalto com 40,1% contra 36,9% do ex-presidente Lula. Ciro Gomes aparece em terceiro com 10,1%, seguido de Simone Tebet com 2,2%.

Novas pesquisas já preocupam Lula

As recentes pesquisas, mostrando o cenário real das ruas, e apontando a possibilidade de vitória do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, já preocupam o entorno de Lula. O ex-presidiário vem sendo aconselhado a reduzir participação em eventos públicos e canelar presença em debates, devido ao péssimo desempenho do debate da Rede Bandeirantes. Ontem, a assessoria de Lula anunciou que ele não irá participar da série de sabatinas com os candidatos à Presidência da República realizada pela Jovem Pan News. A entrevista com o petista estava marcada para a próxima quarta-feira, 24, durante o Jornal da Manhã. Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet já confirmaram participação.

Solidariedade da esquerda depende da vítima

Acertadamente, a esquerda brasileira emitiu ontem repúdio à tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A manifestação demonstra o viés seletivo da esquerda brasileira, na qual alguns setores chegaram a comemorar o atentado contra Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira