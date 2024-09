Porto Alegre Navio Patrulha “Benevente” e Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Varella” estarão em Porto Alegre para o 7 de Setembro

5 de setembro de 2024

Embarcação da Marinha participa das comemorações do 7 de setembro e abre para visitações públicas na capital gaúcha. Foto: Divulgação/Marinha

O Navio Patrulha “Benevente” e o Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Varella” estarão no lago Guaíba a fim de participar das comemorações do desfile cívico-militar no dia 7 de setembro (sábado) e, nos dias 6 e 8 de setembro, estarão abertos para visitação pública, de 10h às 17h, no Cais Mauá, entre os armazéns 4 e 5.

O Navio Patrulha “Benevente” é o segundo da classe “BRACUÍ” e o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome, que foi assim denominado em homenagem ao rio Benevente que banha o Estado do Espírito Santo. Já o Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Varella” é o primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome em homenagem ao Capitão-de-Fragata Arnaldo da Costa Varella, hidrógrafo falecido em serviço em 1963, a bordo do NHi Canopus.

O “Benevente” está apto a desempenhar as tarefas de patrulhamento e inspeção naval, operações de defesa de porto, minagem defensiva, controle de área marítima, atividades de busca e salvamento – “Search and Rescue” (SAR) de pessoas que estejam em situação de perigo no mar.

O navio “Comandante Varella”, por outro lado, tem como missão realizar a manutenção e inspeção do balizamento marítimo, nos portos de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Laguna (SC), Imbituba (SC), Itajaí (SC) e Florianópolis (SC) e o reabastecimento dos faróis da Lagoa dos Patos, todas nas águas sob a jurisdição do Comando do 5º Distrito Naval.

