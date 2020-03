Acontece Neste sábado (14) acontece o Summer Experience na Capital

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Banda Nacional Kid é uma das atrações do evento Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Gastronomia, cervejas artesanais, drinks, música ao vivo, recreação e espaço pet. Neste sábado (14) acontece o Summer Experience, evento aberto ao público e promovido pela Cyrela Goldsztein no Prime Wish – empreendimento lançado no início de 2020. A programação acontece das 10h às 18h, na Avenida Ceará, 1676, com show da banda Nacional Kid a partir das 16h. Entre as opções oferecidas estão Insano Old Truck, Pizzinha, Chocolah, Distrito Brewpub e Fuga Bar.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário