Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Sob pressão, o Inter inicia o nacional com obrigação de vitória Foto: Rede Pampa/Divulgação Foto: Rede Pampa/Divulgação

Inter e Bahia entram em campo às 18h30 deste sábado (13), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 1ª rodada do Brasileirão.

Sob pressão, o Inter inicia o nacional com obrigação de vitória. A direção colocou o Brasileirão como prioridade na temporada e busca reconquistá-lo 45 anos. O momento, porém, é de desconfiança. O time vem de quatro empates seguidos, o último contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana, e fez apenas um gol neste período.

O Bahia vem de goleada por 3 a 0 sobre o Náutico, pela Copa do Nordeste, e classificação para as semifinais. O resultado diminuiu a pressão sobre o time do técnico Rogério Ceni, que vem de perda do título do Campeonato Baiano para o Vitória. O Tricolor busca, neste sábado, mais um bom resultado para deixar o estadual de vez no passado e abrir o Brasileiro em alta.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Eduardo Coudet

Coudet não contará com Alan Patrick, com lesão muscular na coxa esquerda, e Enner Valencia, que se recupera de lesão no pé direito. Borré segue como titular do ataque e tenta desencantar. O volante Fernando irá jogar como zagueiro. Em processo de retorno, Aránguiz ainda pode ficar fora.

Escalação provável: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz (Bruno Gomes) e Wanderson; Borré e Alario.

Bahia – técnico: Rogério Ceni

Após poupar alguns jogadores na partida contra o Náutico, Rogério Ceni conta com as suas principais peças para o jogo deste sábado. O treinador também ganhou o retorno do centroavante Everaldo, desfalque nos últimos cinco jogos em razão de lesão. O camisa 9, contudo, deve começar a partida no banco de reservas. Ex-Inter, o reforço uruguaio De Pena está regularizado, relacionado e pode figurar no banco.

Escalação provável: Marcos Felipe, Santi Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Luciano Juba [Biel] e Thaciano.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

