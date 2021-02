Esporte No Rio de Janeiro, Inter enfrenta o Vasco e meta colorada é recuperar os pontos perdidos; acompanhe

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Equipe colorada enfrenta o Vasco no São Januário. (Foto: CBF/Divulgação)

A derrota diante do Sport, após 12 jogos de resultados positivos, acendeu o sinal de alerta no Internacional. Podia abrir quatro pontos e viu a distância para o Flamengo cair para apenas um, restando três rodadas. Disposto a chegar na liderança no confronto direto da próxima rodada, no Maracanã, a meta colorada é recuperar os pontos perdidos em casa na visita ao Vasco, nestes domingo (14), às 16h, em São Januário.

Em jogo que vale muito nas duas pontas da tabela do Campeonato Brasileiro, Vasco e Inter se enfrentam em rodada que pode ser de definição do certame. A três rodadas do fim, o time carioca tenta sair da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado busca se manter na liderança para conquistar o título que não consegue há 41 anos.

Com 37 pontos, em 17º lugar, o clube da casa tem a mesma pontuação do Bahia, mas uma derrota a mais. Um resultado positivo neste domingo, contra o líder, é fundamental para o time de Luxemburgo. Mesmo que isso eventualmente ajude seu maior rival.

O Inter é o líder do Brasileirão com 66 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo. E as duas equipes se enfrentam em confronto direto que pode valer o título na próxima rodada. Por tudo isso, a partida deste domingo tem peso de “final” para o Colorado.

No mesmo horário, pertinho de São Januário, o Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã.

Ficha técnica

Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Castan, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Carlinhos, Benítez, Talles Magno e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Inter: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Maurício, Praxedes; Caio e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de Vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

