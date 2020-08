Com tela sensível ao toque, modo tablet pode facilitar desde apresentações no trabalho até atividades do dia a dia. (Foto: Divulgação/Multilaser)

A Multilaser anunciou um novo notebook barato e voltado para estudantes no Brasil. O M11W Prime é um 2 em 1 com abertura em 360°, tela sensível ao toque e processador Intel. O produto conta com um botão específico no teclado para abrir a Netflix e já está à venda no site da fabricante nacional pelo preço sugerido de 1.699 reais. Dessa forma, levando em conta a alta de preços entre notebooks e outros eletrônicos no País, o laptop da Multilaser pode ser uma alternativa interessante aos Chromebooks, sobretudo para quem prefere continuar usando o mais tradicional Windows 10.

O computador é equipado com 4 GB de memória RAM e traz processador Pentium N3700 da Intel, com quatro núcleos e clocks de 2,4 GHz. A tela, por sua vez, tem 11,6 polegadas e conta com resolução HD, o que pode ser pouco para assistir a filmes e séries via streaming – apesar do botão próprio para Netflix. Vale ressaltar que, mesmo com o recurso, o usuário precisa ter uma assinatura ativa para acessar o serviço. Além disso, o espaço disponível na tela tende a diminuir, já que os itens ficam maiores com a baixa resolução.

O laptop traz ainda câmera frontal de 0,3 megapixels para chamadas de vídeo e armazenamento interno de 64 GB, que vem dividido entre 32 GB em eMMC, padrão que promete ser mais rápido que o HD tradicional – apesar de inferior ao SSD – e outros 32 GB em cartão SD. Há ainda um slot de SSD disponível para futuros upgrades.

Outros recursos incluem conexão Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.0, padrão mais antigo e que pode não entregar uma conexão tão eficiente com fones de ouvido ou caixas de som, por exemplo. O modelo conta com 4 GB de memória RAM e traz saída microHDMI para conectar a uma segunda tela. Além disso, também traz uma porta USB 2.0, outra USB 3.0, leitor de cartões SD e entrada auxiliar para fones de ouvido.

Em relação ao tamanho, o produto traz dimensões 28,18 x 19,1 x 1,75 cm e pesa 1,735 kg. Com isso, deve ser interessante para carregar na mochila ou na bolsa sem problemas.