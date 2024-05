Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Priorização das vias

Em meio à necessidade de priorizar a circulação de veículos mobilizados para o resgate e acolhimento das vítimas das chuvas em Porto Alegre, o deputado Matheus Gomes (PSOL) encaminhou um ofício ao prefeito Sebastião Melo solicitando decreto de ponto facultativo na Capital até sexta-feira. O parlamentar defende que a medida deve auxiliar na redução de circulação de pessoas e veículos nas rodovias da cidade, dando preferência para a assistência às vítimas da catástrofe climática, às ações solidárias e aos serviços de reconstrução do município. “Se isso for feito de maneira coordenada para evitar que as atividades essenciais sejam prejudicadas, certamente vai contribuir”, ressalta Matheus.

Trechos importantes

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), solicitou atenção do governador Eduardo Leite nesta quarta-feira para a estrutura rodoviária da região Central do RS. O deputado pede por ações voltadas à recuperação da RSC-287 e da ponte sobre o Rio Pardo, salientando a importância dos trechos para o acesso a uma série de municípios. “As grandes preocupações, no momento, estão relacionadas ao abastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis, e ao trânsito de veículos e transporte de passageiros que precisam de atendimentos hospitalares”, destaca o parlamentar.

Emenda para NH

O deputado Gaúcho da Geral (PSD) anunciou nesta quarta-feira o repasse de R$1,7 milhão em emenda parlamentar para a Defesa Civil e Saúde de Novo Hamburgo. Articulado junto à deputada federal Any Ortiz (CIDADANIA-RS), o recurso visa auxiliar na recuperação dos bairros mais afetados pelas enchentes no município, além da reforma de postos de saúde e aquisição de veículos. “O foco total do nosso trabalho está sendo a reconstrução do nosso Estado”, destaca o parlamentar.

Liberação de rotas

Frente ao bloqueio de rodovias no RS a partir dos recentes eventos climáticos, o deputado Carlos Búrigo (MDB) vem articulando junto ao DNIT e ao DAER/RS o restabelecimento mais breve possível das rotas de logística e transportes da Serra Gaúcha. O parlamentar se reuniu nesta quarta-feira com o diretor de Infraestrutura da Câmara de Comércio de Caxias do Sul, Fábio Vanin, para tratar da necessidade de recomposição e liberação dos acessos ao município, como a BR-116, ERS-122 e a Rota do Sol. “A liberação das rodovias é fundamental para que os produtores cheguem e saiam de Caxias, atendendo os milhares de gaúchos atingidos pelas enchentes”, defende Búrigo.

Recuperação de empresas

O deputado Pepe Vargas (PT) destacou nas redes sociais nesta quarta-feira o início da série de encontros do Projeto Fênix, voltado ao avanço de um Plano de Recuperação para Micro e Pequenas Empresas do RS pós-enchente. Articulado pela RS Garanti, a iniciativa visa fornecer garantias para crédito emergencial e de recuperação, auxiliando negócios prejudicados nos municípios em estado de calamidade pública. “Reconhecemos a importância desses recursos para ajudar os empreendedores a se reerguer após os impactos da enchente. Estamos comprometidos em oferecer suporte para reconstruir não apenas negócios, mas também vidas”, destaca Pepe.

Fundo para desastres

Defensor da criação de um fundo de auxílio a desastres naturais há cerca de 12 anos, o deputado Airton Artus (PDT) voltou a defender a iniciativa nas redes sociais. Na esteira dos recentes impactos dos eventos climáticos no RS, o parlamentar destaca a necessidade de medidas do gênero, salientando que seu avanço é complicado, pois a maioria dos gestores e classe política pensam a ‘curto prazo’. “Esse recurso estaria à disposição para ser aplicado imediatamente no socorro das famílias, na recuperação da economia, e depois o seu ressarcimento seria feito de acordo com as normas do Tribunal de Contas e legislação vigente. Essas normas burocráticas que a nossa legislação implica seriam discutidas depois”, explica Airton.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-308/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-05-09