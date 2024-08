Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de agosto de 2024

Plenário do Parlamento gaúcho possui cinco projetos de lei e dois projetos de resolução aptos para votação na sessão plenária desta terça (12). (Foto: ALRS)

Pauta do dia

O plenário do Parlamento gaúcho possui cinco projetos de lei e dois projetos de resolução aptos para votação na Ordem do Dia da sessão plenária desta terça-feira. Dentre as medidas, têm destaque a transferência das atividades da Assembleia para o Parque Assis Brasil, durante a vigência da Expointer, e a declaração da “Chama Crioula” como bem integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado do RS. Os deputados devem também deliberar a respeito da instalação da Comissão Especial para avaliar a atuação das empresas concessionárias de energia elétrica CEEE Equatorial e Rio Grande Energia.

Vendas ameaçadas

O presidente da Frente Parlamentar de Defesa Agropecuária do Parlamento gaúcho, Elton Weber (PSB), participou nesta segunda-feira do lançamento da 47ª Expointer. Apesar de estar otimista com o aumento de 20% nos expositores do Pavilhão da Agricultura Familiar, o parlamentar afirma que há muita preocupação com a demora de medidas de socorro aos agricultores familiares que, após três estiagens, foram duramente atingidos pelas águas. “Precisamos urgentemente da renegociação e anistia das dívidas para que possamos voltar a produzir e tocar a vida. Sem isso, as vendas, especialmente de máquinas e implementos, podem ser afetadas na Expointer”, afirma Weber.

Empresa gaúcha

O deputado Delegado Zucco (Republicanos) entregou nesta segunda-feira a Medalha da 56ª Legislatura à presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers, em virtude do centenário da empresa. O parlamentar destacou a contribuição da companhia para a economia do Estado, dando ênfase à tradição da entidade na história gaúcha. “A Fruki é uma empresa que tem o DNA gaúcho. Além dos empregos e do importante papel econômico que cumpre em nosso Estado ao longo destes 100 anos, a marca não deixou de estar ao lado dos gaúchos no momento mais desafiador da nossa história, durante as enchentes do mês de maio”, destacou o parlamentar.

Dificuldades dos aprendizes

A Comissão de Educação do Legislativo gaúcho promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira para debater os desafios da Aprendizagem Profissional no RS após a tragédia climática de maio. O deputado Pepe Vargas (PT), proponente da discussão, relatou uma série de dificuldades enfrentadas pelos jovens aprendizes em continuar o ensino e capacitação profissional, especialmente em razão do desligamento dos estudantes das instituições e empresas, decorrente do fechamento das empresas ou por falta de opções para deslocamento. Ao final do encontro, a deputada Sofia Cavedon (PT), presidente do colegiado, agendou para o dia 2 de setembro uma reunião no Parlamento estadual para que a Superintendência de Educação Profissional do Estado apresente as ações e programas do Executivo estadual para ampliação de vagas para Jovens aprendizes.

Dados da Educação

A presidente da Comissão de Educação do Parlamento gaúcho, Sofia Cavedon (PT), apresentou dados do Observatório da Educação produzido pelo colegiado aos coordenadores regionais da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. A parlamentar realizou um comparativo entre o censo populacional e o censo educacional, verificando o cumprimento das metas do PNE em relação à educação das crianças de zero a seis anos no RS. “Observamos que 49% dos municípios cumpriram as metas do Plano. Em especial, na região metropolitana, muitas crianças em idade obrigatória, de quatro a cinco anos, estão fora da escola. Para os bebês, os dados indicam que a vaga na creche é muito menos do que o Plano indica: 50% das crianças”, pontuou Sofia.

* brunolaux@pampa.com.br

2024-08-13