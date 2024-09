Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de setembro de 2024

Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Marcelo Oliveira AL/RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aeroporto abandonado

Em visita ao Aeroporto de Torres nesta segunda-feira, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) manifestou surpresa com a falta de obras de melhorias no terminal aéreo, repassado pelo governo gaúcho à Infraero. O parlamentar esteve reunido com um grupo de empresários da região, que relataram descontentamento com a demora no restabelecimento do local, frente à aproximação do verão, quando mais se necessita de voos comerciais regulares. Frente às demandas apresentadas, o parlamentar se comprometeu a cobrar prazos sobre a questão, de modo a evitar prejuízos na economia gaúcha. “O prazo para início das operações que era de 15 dias, passou agora para 120 dias, ou seja, mais uma promessa do Governo Federal que atrasa nosso turismo e nossa economia de maneira geral”, destaca Victorino.

Emergência permanente

O deputado Matheus Gomes (PSOL) tornou a defender nas redes sociais o avanço do projeto de lei de sua autoria que decreta Estado de Emergência Climática Permanente no RS. A medida, apresentada no primeiro dia de mandato do parlamentar, reconhece a situação emergencial constante no território gaúcho, além de estabelecer um plano de neutralização de gases estufa até 2050 e um projeto para transição sustentável. Para Matheus, a aprovação da proposta é urgente no Estado, frente ao avanço de novos fenômenos climáticos nos últimos dias. “A chuva voltou ao RS, com alertas para várias regiões, inclusive a Metropolitana. As imagens que vêm da região sul do estado já mostram os impactos da chuva. A emergência climática é aqui e agora”, destaca o deputado.

Contribuição moveleira

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Moveleiro Gaúcho, Guilherme Pasin (Progressistas), celebrou nas redes sociais o crescimento de 8,9% no segmento em 2024. Em uma publicação no Instagram, o deputado parabenizou o presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do RS, Euclides Longhi, destacando o trabalho realizado por ele à frente da entidade. “Em meio à reconstrução do RS após as enchentes, a indústria moveleira tem sido um dos pilares para a recuperação econômica, gerando empregos e fortalecendo o nosso estado”, afirma Pasin.

Falta de vagas

A deputada Sofia Cavedon (PT) entregou nesta segunda-feira ao Conselho Tutelar de Porto Alegre um conjunto de exemplares do Observatório da Educação Infantil na capital gaúcha. A parlamentar destacou que a publicação confirma o que os conselheiros vêm reivindicando e requisitando sem resposta, em relação à ampla falta de vagas para a faixa etária dos primeiros anos de vida nas instituições de ensino do município. “Fizemos muitas denúncias junto ao Ministério Público, à Defensoria e ao Tribunal de Contas, audiências públicas, visitas em escolas e escutas de Conselheiros Tutelares. Até mesmo um Grupo de trabalho foi constituído em 2023, mas a resposta inicial para 2024 se manteve muito aquém da demanda”, destaca Sofia.

Apoio à APAE

O deputado Professor Issur Koch (Progressistas) esteve em Novo Hamburgo nesta segunda-feira para tratar sobre a emenda de R$50 mil que destinou à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município. O valor encaminhado pelo presidente da Frente Parlamentar pela Real Educação Inclusiva à entidade deve viabilizar o pagamento de uma assistente social e a compra de equipamentos para a APAE novo-hamburguense. “As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais atuam diariamente para promover a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas com deficiência”, destaca o deputado.

(brunolaux@pampa.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

