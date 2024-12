Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de dezembro de 2024

Prêmio Vitor Mateus Teixeira e o Troféu José Mendes, edição 2024, serão entregues nesta semana. (Foto: Reprodução)

Reconhecimento cultural

O Parlamento gaúcho promove nesta quinta-feira uma cerimônia para a entrega do Prêmio Vitor Mateus Teixeira e do Troféu José Mendes, edição 2024. A primeira honraria, criada em homenagem ao músico, cantor, compositor e cineasta Vitor Mateus Teixeira, conhecido como “Teixeirinha”, busca reconhecer, valorizar e incentivar os trabalhos e ações que divulguem a música e o artista gaúcho. Já a segunda premiação, integrada à programação da primeira, presta uma homenagem a apresentadores de programas de rádio ou televisão que promovem a música e a cultura regional.

Casas no Lami

O deputado Dr. Thiago Duarte (União) acompanhou no sábado uma reunião de moradores do bairro Lami, em Porto Alegre, com representantes dos governos estadual e municipal, para tratar da busca por agilidade na análise dos laudos das casas atingidas pelas enchentes na região. Articulado pelo parlamentar estadual, o encontro surgiu a partir do contexto em que, dos mais de 1,2 mil laudos emitidos, apenas 24 foram aceitos até o momento pela Defesa Civil. Duarte defende a necessidade de entender as razões que levaram à rejeição da maior parte dos documentos e cobra a aplicação de maior transparência no processo. “Queremos saber o que dizem os outros laudos que não foram aceitos sobre as condições das casas. Precisamos identificar onde está o problema para agilizar o processo”, pontua o parlamentar.

Bibliotecas abertas

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha promoverá nesta terça-feira uma audiência pública para tratar do tema “Bibliotecas Escolares Abertas com Profissionais Qualificados”, proposta pela presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT). O grupo parlamentar deve tratar do provimento dos cargos de Bibliotecário e Técnico em Biblioteconomia para os locais do gênero no RS, frente ao número significativo de bibliotecas da rede pública estadual fechadas e sem profissional adequado para acompanhar, mediar e manter as rotinas de leitura dos estudantes gaúchos. “Esse é o descaso com a educação do governo Leite. Não podemos mais permitir isso!”, defende Sofia.

Concessionárias em avaliação

Os deputados da Comissão Especial para Analisar a Atuação das Concessionárias de Energia Elétrica CEEE Equatorial e RGE no RS realizaram na última semana, em Camaquã, a penúltima de uma série de audiências públicas articuladas pelo colegiado. Presidido pelo deputado Edivilson Brum (MDB), o grupo segue promovendo junto a lideranças empresariais, comunitárias e dos Poderes Públicos locais, um diagnóstico dos serviços de energia prestados pelas empresas em cada região do Estado. Na próxima semana, o grupo deve encerrar a série de encontros no auditório da FAMURS, em Porto Alegre, para então encaminhar a conclusão de seus trabalhos.

Dezembro Vermelho

A iluminação cênica da fachada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, segue configurada na cor vermelha até o dia 22 de dezembro em alusão à campanha “Dezembro Vermelho: mês de prevenção e combate ao HIV no RS”. Lembrada na Casa Legislativa pelo deputado Leonel Radde (PT), a iniciativa marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus, a Aids e outras ISTs, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas.

2024-12-02