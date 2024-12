Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de dezembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Resiliência em desastres

A Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil da Assembleia gaúcha promoverá na próxima semana o seminário “Tecnologias e Estratégias para Resiliência em Desastres: Da Pesquisa Acadêmica à Ação Comunitária”. Presidido pelo deputado Capitão Martim (Republicanos), o colegiado abordará soluções inovadoras e inclusivas no enfrentamento de emergências, frente à evidenciação de falhas nos sistemas de alerta e no preparo emocional das comunidades durante a catástrofe climática de maio no RS. O grupo deve tratar, entre outras questões, da implementação de dispositivos tecnológicos e multissensoriais de baixo custo para alertas de emergência, assim como ferramentas de inteligência de dados para prevenção e resposta a desastres, além de estratégias voltadas à capacitação de agentes da Defesa Civil e ao fortalecimento da resiliência comunitária.

Herbicida agressivo

A Comissão de Agricultura do Legislativo estadual aprovou nesta semana um requerimento de audiência pública para debater os prejuízos causados na vitivinicultura na Região da Fronteira em virtude da aplicação do produto herbicida 2,4-D. O deputado Elton Weber (PSB), proponente da reunião, solicitou o encontro com o objetivo de encontrar uma solução para o problema, mediando o diálogo entre produtores que utilizam o insumo e os cidadãos que podem estar sendo prejudicados. “O 2,4-D usado em lavouras de soja indiretamente atinge o sistema vegetativo das videiras, causa graves danos nas brotações e faz com que as plantas parem de se desenvolver”, relata Weber.

Encontro de lideranças

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes de diferentes municípios gaúchos reuniram-se nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa para o “Encontro de Lideranças Políticas”. Articulada pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), a reunião abordou discussões sobre gestão, governança e governabilidade, com foco em questões relacionadas à reforma tributária, à necessidade de mudança no pacto federativo e aos desafios orçamentários para a gestão das cidades. Em discurso no encontro, Victorino apelou às lideranças municipais pelo “fortalecimento dos princípios de ordem, seriedade e responsabilidade com a coisa pública” em meio à gestão das cidades do RS.

Risco ambiental

A deputada Luciana Genro (PSOL) sinalizou nesta quinta-feira que questionará a Fundação Estadual de Proteção Ambiental sobre o desmatamento em curso de uma área de 50 hectares de mata no bairro Jardim Sabará, em Porto Alegre, para a construção de um novo atacado. A parlamentar relata que moradores locais descobriram que a área estava sendo desmatada quando graxains começaram a aparecer em suas casas, revirando os lixos, e que, até o momento, não tiveram acesso transparente ao processo de retirada de animais do local. Frente ao contexto, a parlamentar verificará junto à FEPAM se a obra vem sendo acompanhada pelo órgão, além da situação da fauna local e do licenciamento ambiental da iniciativa. “É inadmissível que uma área verde com tamanho tão grande, que abriga tantas espécies de flora e fauna, seja derrubada sem que a comunidade tenha ao menos direito a acompanhar os debates sobre o assunto”, destaca Luciana.

Fundoleite em pauta

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, Paparico Bacchi (PL), acompanhou nesta semana o secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do RS, Darlan Palharini, em uma reunião com a Casa Civil do governo estadual. O parlamentar apresentou ao chefe da pasta, Arthur Lemos, o projeto de lei de sua autoria que trata do repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do RS aos sindicatos patronais, entidades afins e produtores, para auxiliar na reconstrução do segmento após o desastre climático de maio. Em resposta à sugestão apresentada, Lemos destacou que a situação pode ser resolvida, mas que o prazo para solução do problema ainda pode ficar para o primeiro semestre de 2025, uma vez que a possibilidade de transferência dos valores segue em discussão no Executivo gaúcho.

