Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

O uruguaio assinou por empréstimo de um ano com o Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Um dia depois de ser anunciado como novo reforço para equipe do Inter, o zagueiro Agustín Rogel treinou pela primeira vez com seus companheiros, nessa quinta-feira (8), e está à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada. O uruguaio assinou por empréstimo de um ano com o Colorado.

O jogador de 26 anos, que estava no Hertha Berlin, iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai, e teve passagens por clubes como Krylya Samara, Toulouse e Estudiantes, chega ao time gaúcho com um contrato válido até a metade de 2025.

“Com 1,91cm de altura, Agustín Rogel se destaca pelo seu forte jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, e pela sua habilidade na saída de bola. Em 2022, marcou sete gols com a camisa do time de La Plata, mostrando sua versatilidade e capacidade de contribuir também no setor ofensivo”, informou o Internacional.

Nessa quinta-feira, o grupo colorado realizou mais um trabalho forte no CT de Alvorada mirando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Pela manhã, o treinador Roger Machado comandou um treino fechado, optando pela privacidade para realizar ajustes na equipe.

O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira (9), na penúltima atividade antes de enfrentar o Athletico-PR no fim de semana. O duelo acontece no domingo (11), às 19h, no estádio Beira-Rio, válido pela 22ª rodada da competição nacional.

Carreira de Rogel

– 2015 – Nacional – URU;

– 2018 – Krylya Sovetov – RUS;

– 2020 – Toulouse – FRA;

– 2021 – Estudiantes – ARG;

– 2022 – Hertha Berlin – ALE.

