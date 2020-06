Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já se aproxima de 500 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Estado registra quase 21 mil diagnósticos de Covid-19. (Foto: EBC)

Em mais um dia com alto número de óbitos por coronavírus (se considerada a estatística estadual), nesta terça-feira (23) o Rio Grande do Sul informou 19 novas mortes causadas pela pandemia, chegando assim a 477 vidas perdidas para a pandemia. Já o número de diagnósticos positivos de Covid-19 totaliza 20.864 (incluindo os pacientes já curados, que representam 81%), 1.190 a mais que no boletim anterior.

Com exceção de seis pacientes, de um modo geral os casos fatais mantêm o predomínio de vítimas idosas, conforme pode ser constatado no informe resumido da SES (Secretaria Estadual da Saúde). Confira a lista, detalhada apenas com base no município de residência, gênero e idade:

– Alegrete (mulher, 30 anos);

– Alegrete (homem, 82 anos);

– Alegrete (homem, 70 anos);

– Alvorada (mulher, 45 anos);

– Barão de Cotegipe (homem, 82 anos);

– Camaquã (homem, 89 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 63 anos);

– Coxilha (homem, 85 anos);

– Gravataí (homem, 71 anos);

– Nonoai (homem, 55 anos);

– Passo Fundo (homem, 56 anos);

– Pelotas (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Santa Maria (mulher, 68 anos);

– São Borja (mulher, 84 anos);

– São Borja (homem, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 50 anos);

– Três Passos (homem, 48 anos).

Mais leitos na Santa Casa

A prefeitura de Porto Alegre assinou contrato com a Santa Casa de Misericórdia para iniciar, nesta terça-feira (23), a operação de mais 39 leitos para tratamento de pacientes de coronavírus. São 28 vagas de UTI e 11 de internação, específicas para pacientes infectados com a doença, todos do Sistema Único de Saúde (SUS). O ato formal ocorreu nesta manhã, no Espaço Jeito, na Praça Central do complexo hospitalar.

“Em função da pandemia, a velocidade de ocupação de leitos de UTIs nos faz tomar decisões rápidas e também contar com respostas rápidas da área da Saúde. A Santa Casa sempre foi nossa parceira. Mais uma vez está nos atendendo e disponibilizando leitos com agilidade e presteza”- Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O prefeito também destacou que o mundo inteiro está se adaptando ao novo coronavírus, monitorando sua evolução e como tem se manifestado em outros locais. “Temos que nos adaptar, modernizar e qualificar a administração pública”, destaca Marchezan. Para ele, a transformação da máquina pública será um dos legados que ficarão para a cidade.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, a prefeitura trabalha de forma ininterrupta desde março para alcançar um equilíbrio na rede hospitalar: “Diante da possibilidade de uma escalada, instituições como a Santa Casa se prepararam. Não abriu no início, para não afetar o seu atendimento normal, mas diante da necessidade, está liberando leitos no Hospital Pereira Filho”.

O diretor-geral da Santa Casa, Júlio Flávio Matos, relata que a instituição preparou um plano para isolamento em uma unidade do complexo hospitalar e tem a expectativa de abertura de 80 novos leitos.

“Recebemos R$ 5,5 milhões de doações de empresas e da dupla Grenal, que nos permitiu equipar esta unidade. Chegamos a um momento agudo, mas perfeitamente administrável. Temos mais 20 leitos em condições de entrar em funcionamento e aguardamos a sinalização da prefeitura”, contabilizou Matos, lembrando que o cronograma de efetivação dependerá da administração pública.

(Marcello Campos)

