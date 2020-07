Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem 42.239 casos de coronavírus. Número de mortes chegou a 1.101

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Vítima mais idosa do último boletim da SES é uma mulher de 98 anos, moradora de Rio Pardo. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (15) mais 1.321 testes positivos de coronavírus, chegando assim a 42.239 casos conformados da contágio desde o começo da pandemia, na primeira quinzena de março. Divulgada no mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde), a estatística inclui 1.101 óbitos por Covid-19, com 41 novas vítimas.

Com predomínio de idosos e pessoas com outras doenças crônicas (problemas respiratórios, cardiopatias, diabetes, obesidade e câncer, dentre outras), os óbitos notificados no informe abrangem moradores das seguintes cidades, mencionados também pelo gênero e idade:

– Alvorada (mulher, 86 anos);

– Alvorada (homem, 78 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 66 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 68 anos);

– Cachoeirinha (homem, 57 anos);

– Campo Bom (mulher, 81 anos);

– Canoas (mulher, 50 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 63 anos);

– Dom Pedrito (homem, 84 anos);

– Estância Velha (mulher, 83 anos);

– Farroupilha (homem, 67 anos);

– Fontoura Xavier (homem, 61 anos);

– Gravataí (homem, 80 anos);

– Guaíba (homem, 66 anos);

– Lagoa Vermelha (homem, 86 anos);

– Montenegro (homem, 74 anos);

– Morro Reuter (homem, 40 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 79 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 33 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 66 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 63 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 54 anos);

– Pelotas (mulher, 61 anos);

– Pelotas (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Rio Grande (homem, 57 anos);

– Rio Grande (mulher, 91 anos);

– Rio Grande (homem, 92 anos);

– Rio Grande (homem, 71 anos);

– Rio Pardo (mulher, 98 anos);

– Rio Pardo (mulher, 62 anos);

– Santa Maria (homem, 53 anos);

– São Borja (homem, 43 anos);

– São Leopoldo (homem, 76 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 75 anos).

Porto Alegre

A Capital gaúcha, que registra 185 mortes por coronavírus, será alvo de uma pesquisa de avaliação sobre hábitos comportamentais da sociedade em meio à pandemia, como a adesão ao isolamento social entre pessoas infectadas e não contaminadas. Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar a compreensão e criar evidências sobre fatores de risco de contágio.

Na primeira fase, que deve ser concluída no início do mês que vem, serão consultados 450 habitantes da cidade que testaram positivo, formando o chamado “grupo de casos” e uma amostra da população que compõe o chamado “grupo-controle” (não infectadas).

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, esse levantamento poderá trazer mais respostas e gerar conhecimento em um momento em que o mundo todo busca evidências para correlacionar dados e criar alternativas de combate à pandemia.

(Marcello Campos)

